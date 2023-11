Miglior caffè di selezione italiano: Dodicigrancru Bazzara vince il Luxury Food&Beverage Quality Awards 2023

La Bazzara, con la sua esclusiva miscela Dodicigracru, ha guadagnato con grande successo il premio Luxury Food&Beverage Quality Awards 2023, il concorso che riconosce i migliori prodotti di alta gamma delle aziende del settore alimentare italiano.



La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, lunedì 6 novembre, presso Golosaria, l’importante manifestazione enogastronomica milanese tenutasi a Fiera Milano City. Il premio vinto dalla Bazzara è stato consegnato da Angelo Frigerio, editore di Luxury Food & Beverage, e Francesco Sarno, chef di Visteria (Varenna sul lago di Como), ed è stato ritirato da Cristina Gallo, Brand Manager e Silvia Risitano, Digital Marketing Manager della torrefazione triestina.

Il concorso

Durante il concorso sono stati selezionati i migliori prodotti di alta gamma divisi in 11 categorie fra cui si contano prosciutti crudi, formaggi, oli ed aceti e, ovviamente, caffè da selezione.



Tutti i prodotti sono stati provati e giudicati da una giuria di eccellenza composta da chef e professionisti del settore della ristorazione italiana. L’intera commissione - di cui ricordiamo Alessandro Pipero - Ristorante Pipero (Roma, RM), Andrea Berton - Ristorante Berton (Milano, MI), Davide Caranchini - Ristorante Materia (Cernobbio, CO) e molti altri illustri chef - ha avuto in questo modo il piacere di degustare la miscela Bazzara selezionandola come il miglior prodotto di categoria. Con la sua linea Dodicigrancru, dunque, la torrefazione triestina ottiene il premio per il miglior caffè di selezione italiano.

“Sapere che chef di tale rilevanza abbiano apprezzato il nostro prodotto di punta è per noi una grande soddisfazione. Infatti, la tostatura artigianale di 12 origini di Arabica, la ricercatezza e l’attenzione al dettaglio ed il know-how che si tramanda da tre generazioni sono soltanto alcuni degli elementi che caratterizzano il nostro caffè - afferma la Brand Manager di Bazzara, Cristina Gallo - . Poi c’è l’ingrediente più importante: la passione. Che non solo scorre nelle vene della famiglia Bazzara, ma che pervade l’intero team e, ci piace pensare, si possa percepire in tazza ad ogni assaggio”.

La miscela Dodicigrancru

La miscela Dodicigrancru, la più conosciuta fre le luxury blends Bazzara, offre uno straordinario equilibrio fra 12 delle migliori Coffea Arabica al mondo - incluso il pregiato Jamaica Blue Mountain -, tostate singolarmente e lentamente secondo il rigoroso metodo artigianale. Si tratta di un caffè gourmet 100 per cento Arabica in cui fragranze floreali si sciolgono armoniosamente in prelibate sensazioni esotiche. Delicate mandorle tostate si fondono con sentori caraibici e piacevoli note di tabacco e un retrogusto speziato si alterna a sapori che richiamano scorzette d’arancia candita ricoperte di cioccolato fondente. Un vero e proprio viaggio attraverso i sensi che si realizza in un lusso quotidiano. La linea Dodicigrancru si compone di caffè in grani (250g, 1Kg), caffè macinato per moka/french press (250g), cialde e capsule.