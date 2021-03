Domani si celebra il gelato day: ecco dove gustare un buon prodotto artigianale in città

Giunta alla sua nona edizione, il Gelato Day è una giornata che il Parlamento Europeo ha deciso di dedicare a questo delizioso alimento famoso in tutto il mondo, nata per promuovere l’arte gelatiera. Ecco il gusto scelto per il 2021 e dove gustare questa squisita prelibatezza a Trieste

Come ogni anno, domani 24 marzo, si celebra la Giornata europea del gelato artigianale, una ricorrenza che ha l'obiettivo di promuovere la cultura e il consumo del gelato artigianale.

Giunta alla sua nona edizione, il Gelato Day è una giornata che il Parlamento Europeo ha deciso di dedicare a questo delizioso alimento, nata per promuovere l’arte gelatiera. E se in Italia, come in molti altri Paesi d’Europa, non sarà possibile recarsi fisicamente in gelateria, ci si potrà comunque concedere direttamente da casa il piacere di un cono o di una coppetta e celebrare questa golosa ricorrenza che vuole valorizzare e sostenere una delle eccellenze gastronomiche più amate nel mondo. Dopo uno 2020 di lockdown che ha purtroppo colto impreparati molti gelatieri (e non solo), l’intera filiera si è reinventata e ha trovato nuove strade per arrivare a casa degli italiani. Il gusto scelto per l'edizione 2021 è il Mantecado, crema antica alla vaniglia, con salsa alle arance e scaglie di cioccolato.

Dove mangiare un buon gelato artigianale a Trieste

Che sia da asporto o con consegna a domicilio, Trieste è una città ricca di professionisti del gelato artigianale e gelaterie all'avanguardia, storiche e di tradizione. Eccone alcune: