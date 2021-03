Sempre più donne nel settore della ristorazione: i dati Just Eat che celebrano la figura femminile

Lunedì 8 marzo è la Festa della Donna, a questo proposito l’Osservatorio Just Eat, app leader per ordinare cibo a domicilio, ha deciso di celebrare il ruolo della figura femminile nel food delivery, svelando una presenza sempre maggiore di donne nel settore della ristorazione a domicilio con il 44% che ne è proprietaria e il 73% che ne compone lo staff.

Come leggiamo su igizmo.it, sono principalmente Millennials le donne che hanno deciso di intraprendere questo percorso lavorativo e i motivi che le hanno spinte ad aprire un ristorante di food delivery sono "far scoprire cibi buoni e nuovi (36%), trasformare una passione in lavoro (34%) o continuare una tradizione di famiglia (16%). Per oltre il 50% delle donne il food delivery rappresenta una leva di business essenziale. Il 74% è attenta alla sostenibilità e per consegnare sceglie pack green.

Il food delivery continua a crescere, generando impatti positivi sul business, come per oltre il 50% delle donne che guidano i ristoranti di cibo a domicilio per le quali è diventato un servizio essenziale per il mantenimento dell’attività", soprattutto nell'attuale contesto critico generato dall’emergenza pandemica.

I dati

Dal bilancio, "a fine 2020 emerge che le donne sono state le più colpite dalla pandemia - 312mila in meno occupate in un solo anno, soprattutto tra quelle autonome (fonte Istat) - mentre tra i settori più impattati figura la ristorazione, dove le donne rappresentano oltre il 50% del totale. In questo contesto critico, il food delivery si inserisce come leva di business strategica non solo per aiutare i ristoranti a usare il digitale per continuare la propria attività, ma anche come tendenza sempre più in crescita tra le donne che desiderano lavorare nel settore in Italia, tanto che oltre il 56% delle donne ne conferma l'impatto positivo sul business e il 99% afferma che continuerà a utilizzarlo anche in futuro.

L’Osservatorio Just Eat svela infatti che oltre 500 ristoranti partner sono guidati da donne e nel 44% dei casi rivestono il ruolo di proprietaria e gestrice del locale. Il processo di empowerment femminile si traduce anche nella composizione dello staff che conta un massimo di cinque persone (62%) e ha una donna al suo interno (73%) nel ruolo di cuoca, chef o altre professioni necessarie in un ristorante.

L'osservatorio Just Eat ha anche indagato gli aspetti più amati di questo lavoro: spicca la relazione con i clienti (42%), seguita dall’organizzazione del lavoro (26%), dalla possibilità si essere creative con i piatti (16%) e dalla gestione dello staff e della cucina (8%).

Il 28% delle imprenditrici del food delivery intervistate da Just Eat è attiva da 4-10 anni, il 40% ha aperto negli ultimi 3 anni, mentre il 25% vanta un'esperienza ultradecennale nel ruolo. Il 65% delle proprietarie o gestrici ha uno o più figli, un aspetto che conferma l’importanza di poter bilanciare vita privata e professionale, senza dover rinunciare alla passione per il lavoro e al tempo da dedicare alla famiglia".