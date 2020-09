50 Top Pizza: dove mangiare le migliori pizze in giro per l'Italia, la classifica

50 Top Pizza, la prestigiosa guida online delle migliori pizzerie in Italia e nel mondo, ha presentato la classifica delle 20 Migliori Pizze in Viaggio in Italia - al taglio e da asporto - 2020. Una tappa d'obbligo se vi trovate nei dintorni, una selezione dei migliori locali dove poter gustare un pasto veloce, usufruire dei servizi di asporto e delivery, e deliziare il palato con pizze di altissima qualità.

Il metodo utilizzato per stilare la classifica ha previsto una prima selezione dei locali operata dagli ispettori sparsi su tutta la Penisola e successivamente le verifiche nelle pizzerie, in totale anonimato. A essere attentamente esaminate sono state in primis la qualità degli ingredienti, poi la puntualità nel servizio, la compatibilità ambientale e la pulizia e il rispetto delle norme di sicurezza.

Al primo posto troviamo il re della pizza in teglia a Roma, Gabriele Bonci, con Pizzarium, seguito da Olivia Pizzamore ad Acri (Cs) e Sancho a Fiumicino.

La classifica completa de Le 20 Migliori Pizze in Viaggio in Italia - da taglio e asporto - 2020