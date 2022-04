Earth Day 2022: il tema, le iniziative e i consigli per salvaguardare il pianeta

Oggi, 22 aprile, si festeggia la Giornata mondiale della Terra (in inglese Earth Day). Ci siamo chiesti di cosa si tratta? L'Earth Day è il giorno in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta. È solo negli Stati Uniti che inizialmente venne celebrata questa particolare ricorrenza, organizzando nel 1970 una storica manifestazione a difesa del nostro pianeta. Ad oggi, invece, essa viene festeggiata ogni anno, ma in tutto il mondo, un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile.

Earth Day 2022

La Giornata della Terra rimane una delle più importanti feste ambientali mai organizzate a livello mondiale e quest'anno, più che mai, è necessario parlare di cambiamento. La manifestazione celebra oggi il suo 52esimo anniversario con diverse iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'importanza della salvaguardia delle risorse naturali del nostro pianeta.

Il disastro ambientale causato dalla Union Oil a Santa Barbara, in California, nel 1969 diede inizio al movimento. I 100mila barili di petrolio riversati in mare smossero le coscienze e innescarono una corsa contro il tempo per cercare di rimediare al danno, che compromise l'ecosistema marino per diversi anni, provocando la morte di molte specie.

Il tema di quest'anno è “Investire nel nostro Pianeta”. L'Earth Day di quest’anno ci ricorda che la finanza privata è probabilmente il più grande acceleratore dei cambiamenti che sono necessari. Una finanza privata che è orientata anche dalle scelte dei singoli cittadini. Il messaggio è: salvare il pianeta è un’azione che conviene anche da un punto di vista economico.

Ridurre il nostro impatto sul pianeta è tanto necessario quanto rimediare ai danni provocati fino a questo momento, dall'inquinamento di aria, acqua e suolo, all'esaurimento delle risorse non rinnovabili, fino all'estinzione delle specie animali e alla distruzione degli ecosistemi.

"Dobbiamo concentrarci sui processi naturali, sulle tecnologie verdi e sul pensiero innovativo che assieme possono contribuire in maniera duratura a ripristinare la nostra Terra", ha detto Kathleen Rogers, presidente di Earth Day Network. Attuare comportamenti più sostenibili è perciò la rotta da seguire, a partire dalle scelte di tutti i giorni, per salvare la nostra Terra e la nostra vita sul pianeta.

Le iniziative

Ed ecco che per celebrare l'evento sono partite tantissime maratone social. Tra le principali iniziative, prende il via il #One People One Planet.

#One People One Planet - che caratterizza le celebrazioni italiane - nasce dagli sforzi di due organizzazioni - Earth Day Italia e Movimento dei Focolari - che hanno dato vita al Villaggio per la Terra di Villa Borghese inaugurato a sorpresa da Papa Francesco nel 2016 all'indomani dello storico accordo sul clima di Parigi.

I giovani di tutta Italia saranno chiamati in occasione della “Maratona # 3 One People One Planet”, a presentare progetti di sviluppo sostenibile che Earth Day Italia selezionerà attraverso una Commissione di esperti e valuterà, diffondendo le idee più innovative in una pubblicazione che sarà presentata alla 27ma Conferenza sul Clima dell’ONU, che quest’anno si terrà in Egitto dal 7 al 18 novembre a Sharm el Sheikh.

Un'altra bella iniziativa è promossa da Citynews. Cosa vuol dire cambiare per migliorare il nostro pianeta? Per l'occasione, Game Changers guiderà i lettori di Today.it nel percorso di presa di coscienza, informazione ed educazione al rinnovamento.

Vivere green, come si fa?

Avere uno stile di vita sano per noi stessi, per gli altri e per l'ambiente che ci circonda non è complesso. Viviamo in un mondo meraviglioso e basta godere del piacere delle piccole cose per stare bene. Anche per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente, occorre seguire solo delle semplici indicazioni per rendere green ed ecosostenibile ogni stile di vita. Ecco qualche consiglio.

Mezzi di trasporto: uno dei principali fattori d’inquinamento delle città sono senza dubbio le automobili. Sarebbe bene evitare il più possibile di utilizzarle, e se dobbiamo raggiungere un luogo piuttosto distante, sarebbe meglio preferire i mezzi pubblici. Per chi si muove su brevi distanze, fare una passeggiata o utilizzare la bicicletta è l'ideale e fa anche bene.

Dieta sana: ai cibi precotti e congelati è sempre meglio preferire quelli freschi, tipici della dieta mediterranea. Per risparmiare tempo, spesso compriamo al supermercato cibi già cotti che poi scaldiamo. Fare la spesa al mercato rionale ci permetterebbe però di acquistare cibi sani, freschi ed economici, molte volte a km 0, e perché no, aiutando così non solo la nostra salute, ma anche l'economia territoriale.

Imballaggi: sono sempre più diffusi anche in Italia gli esercizi commerciali che hanno scelto di vendere prodotti alla spina. Se ci serviamo da loro non solo aiuteremo l’ambiente, ma risparmieremo anche il prezzo dell’imballaggio: il venduto alla spina costa mediamente il 20% in meno di quello confezionato.

Prodotti: sarebbe bene evitare il più possibile tutti quei prodotti che vengono usati un’unica volta e poi gettati via. Fazzolettini e tovaglioli di carta possono essere sostituiti con quelli di stoffa, le batterie tradizionali con quelle ricaricabili e così via.