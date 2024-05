Ecoracer 30: vittoria per la barca sostenibile triestina alla Due Golfi di Lignano

Esordio con vittoria per la barca riciclabile, l’Ecoracer 30 Northern Light powered by Samer & Co. Shipping nel fine settimana dedicato alla Regata dei Due Golfi di Lignano (25-28 aprile 2024).

Lo scafo - una sportboat ecocompatibile, costruita con il materiale rComposite® che garantisce il riciclo a fine vita con cui la start up triestina Northern Light Composite (nlcomp®) vuole rivoluzionare il settore dei compositi - ha ottenuto la vittoria nella divisione Regata del Gruppo C, relegando l’X-35 Demon X con alla tattica Roberto Spata al secondo posto e il Corsa 915 “Moretta” di Andrea Pierini in terza posizione. Le condizioni meteo di vento leggero hanno consentito di disputare tre prove, “il minimo per chiudere la regata - ha commentato il timoniere Sergio Caramel -, regate sufficienti già a confermare la forma del team e testare la barca con poca aria. Avremmo preferito un range più ampio di vento per effettuare ulteriori test, ma va bene così, il primo obiettivo era portare a casa il risultato e mostrare il livello di competitività del nostro scafo, assolutamente performante”.

Campionato Italiano Assoluto Altura

Il prossimo appuntamento sportivo per il Northern Light Sailing team è il Campionato Italiano Assoluto Altura, in programma a fine giugno a Brindisi, dove si punta ad un risultato di eccellenza, sia per soddisfazione sportiva che per mostrare le qualità di design e materiali costruttivi del 30 piedi: l’Ecoracer, infatti, è il “manifesto galleggiante” della performance dei materiali NL Comp sia nel settore della vela che nel più ampio mercato che punta alla sostituzione della vetroresina con compositi meno impattanti per l’ambiente e riciclabili.

Il risultato conseguito alla “Due Golfi” di Lignano da Northern Light powered by Samer & Co. Shipping è quindi il primo passo di una importante stagione: il team è composto da Sergio Caramel al timone, Francesco Bertone alla tattica, Luca Carciotti alla randa, Matteo Velicogna e Daniele Augusti alle scotte, Gianluca Salateo pitman e Alessandro Stagni e Giulio Maccarone a prua.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Northern Light Sailing è supportata dal main sponsor Samer & Co. Shipping e dai partner nlcomp®, Netus Yacht Brokers, Onesails Nord-Est e GTS Sports. L’Associazione triestina, grazie al supporto delle attività della start up Ogyre, si impegna nella raccolta di rifiuti marini e sostegno alle comunità di pescatori.