Cultori del vino? Ecco le enoteche dove gustare un buon calice a Trieste

Le enoteche sono locali in cui il vino è sovrano e viene prima di ogni altra cosa. Si tratta di luoghi appositamente dedicati, in cui vi è un'ampia selezione sia di vini da asporto, ma vi è, anche, la possibilità di gustare comodamente un calice o una bottiglia seduti ai tavolini o al bancone. L' enoteca è un particolare tipo di negozio che in origine vendeva soltanto vino locale o regionale, oggi, invece, più spesso possiamo trovare varianti provenienti da diversi territori nazionali e internazionali.

Per gli amanti del vino di qualità, l'enoteca è uno stile di vita, perché principalmente diretta a dare ai consumatori appassionati della sua cultura la possibilità di degustare vini ed eventualmente acquistarli. Questi locali sono, talvolta, gestiti in collaborazione con produttori vinicoli o con organismi locali di coordinamento e di promozione tra produttori vinicoli, ad esempio i consorzi di tutela. Oggi l'enoteca è sempre più orientata ad essere una vera e propria "biblioteca del vino", ovvero un luogo dove è possibile trovare informazioni sui vini e la loro cultura, piuttosto che essere, solamente, un punto di distribuzione e vendita di grandi quantitativi di questo prodotto. Inoltre, vende, spesso, anche altri prodotti alimentari locali e serve piccoli spuntini da accompagnare insieme ai vini.

Enoteche a Trieste

Nella nostra città la scelta è ampia, se siete degli appassionati e volete assaggiare un vino dal gusto particolare, ecco qualche consiglio: