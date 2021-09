Benvenuto autunno: significati, miti e ricorrenze

Possiamo ufficialmente dirlo: arriva l'autunno. Sono in molti ad amare questo periodo dell'anno. Con l'equinozio d'autunno 2021 salutiamo la calda estate e diamo il benvenuto alla stagione delle castagne, delle zucche e degli alberi multicolore. L’equinozio d’autunno, come il solstizio d'estate o l'equinozio di primavera, è un evento mobile, di conseguenza ogni anno cade in un giorno diverso, ma sempre tra il 22 e il 23 settembre.

Nel 2021 l'equinozio d'autunno è previsto per mercoledì 22 settembre alle ore 21:20, manca pochissimo dunque. Il significato dell'equinozio d'autunno è legato alla radice latina della parola "equinozio", che nasce dall'unione dei termini "notte" e "uguale". Questo significa che le ore di luce e quelle di buio sono equivalenti. Questo accade perché, in occasione dell’equinozio (sia autunnale che primaverile) i raggi solari sono perpendicolari all'asse terrestre e di conseguenza le ore diurne coincidono con quelle notturne.

L'Equinozio segna, quindi, il passaggio delle stagioni e rappresenta il movimento ciclico dell'Universo, il concetto di ritorno. Sia in primavera che in autunno questo periodo è associato a particolari ricorrenze e miti.

I miti

Nell’antica Grecia è unito alla leggenda delle divinità Ade, dio dell’ombra e della morte, Demetra e Persefone. Quest'ultima era la bellissima figlia di Demetra, rapita da Ade in cerca di una sposa. Demetra fece di tutto per salvare sua figlia Persefone da una vita nell'Ombra, ma non vi riuscì perché questa mangiò i frutti che le vennero offerti, in particolare alcuni chicchi di melograno, legandosi per sempre al regno dei morti. Secondo la leggenda Persefone, trascorre sei mesi (quelli autunnali e invernali) nel regno dei morti e i rimanenti sulla Terra dove aiuta la madre Demetra a far sbocciare la primavera e a far rinascere la natura.

Secondo alcuni antichi miti celti, invece, l’equinozio d’autunno è la festa dell'oscurità che divide gli innamorati e le madri dalle figlie.

In realtà l'equinozio d'autunno è il giorno dell'equilibrio, perché le ore diurne e notturne sono uguali. In passato questo momento aveva un doppio scopo: occuparsi dei raccolti più importanti, ma anche decidere ciò che era necessario per l'inverno. Tutta una questione di equilibri, uno spazio dove è possibile rimettere in ordine le cose e ritrovare l'armonia nella nostra vita. Insomma. l'autunno è la stagione in cui inizia il buio e il freddo, ma in realtà è un momento di grande progettualità.