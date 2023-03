Weekend in natura con l'escursione paleontologica nei dintorni del Parco Globojner

Continuano gli appuntamenti con Passeggiando si impara: sabato 4 marzo sarà la volta della conferenza in natura per tutte le età accompagnati da Carlo Corradini e Deborah Arbulla sul sentiero Derin a partire e con ritrovo alle 14.45 dal parcheggio del Parco Globojner a Padriciano. Si parlerà di geologia e dei fossili che si possono trovare tra gli affioramenti lungo il sentiero, antichi organismi vissuti 50 milioni di anni fa, cercando di capire chi sono, dove vivevano, come si riconoscono e in quale tipo di roccia sono conservati.

Passeggiando, si passerà quasi davanti ad una cavità, conosciuta come Grotta dei Morti, dalla storia tormentata e tragica, legata alla disperata ricerca dell’acqua nella Trieste di metà Ottocento. La passeggiata lungo il sentiero Derin ci riporterà sui nostri passi e si concluderà vicino al parcheggio dell’Area di Ricerca di Padriciano. Camminando, si tornerà indietro nel tempo e si passerà il limite Cretacico-Paleogene (noto un tempo come K-T), conosciuto in tutto il mondo come il momento dell’estinzione dei dinosauri.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita previa iscrizione all'attività tramite la compilazione del modulo, scaricabile dalla pagina web del Museo di Storia Naturale al seguente link https://museostorianaturaletrieste.it/. La compilazione potrà avvenire anche al momento del ritrovo. Il ritiro del modulo di iscrizione avverrà nel luogo della visita, ovvero al parcheggio del Parco Globojner, alle ore 14.45, raggiungibile con l’autobus, linea 51.