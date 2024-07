Escursioni in barca tra le Risorgive del Timavo

Al via la seconda edizione di “Escursione in Barca tra le Risorgive del Timavo”. Questo progetto, mirato alla valorizzazione del territorio e sostenuto dalla L.R. 21, promuove la diffusione dell’immagine del Friuli Venezia Giulia, incrementando il movimento turistico e generando significative ricadute economiche e turistiche sui territori interessati.

Soggetto promotore del progetto è l’Airsac Europa, associazione no profit che valorizza i luoghi d’arte attraverso eventi culturali spettacolari per incentivare il turismo culturale sul territorio europeo. L’associazione promuove i valori della cultura, intesa nella più ampia accezione delle Lettere e delle Scienze, e gestisce aree e poli culturali polivalenti, siti archeologici e museali pubblici e privati. Airsac Europa opera in collaborazione con Associazioni Culturali, Ministero, Soprintendenze, Enti pubblici, Fondazioni, Società e imprese per la realizzazione di programmi nel campo dei beni culturali e delle attività turistico-culturali.

Le escursioni in barca

Le escursioni in barca si svolgeranno nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 15 settembre 2024 e coinvolgeranno il territorio di Duino Aurisina, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire le meraviglie del Bacino dell’Alto Adriatico attraverso un’esperienza indimenticabile nel cuore del golfo di Trieste grazie alla quale sarà possibile esplorare paesaggi mozzafiato e luoghi ricchi di storia e leggenda.

La partenza è fissata per le ore 10.30 con ritrovo degli escursionisti e e caffè offerto presso il Villaggio del Pescatore. Il rientro avverrà alle ore 12.30. Il tour prevede una navigazione costiera con numerose soste per ammirare le Falesie e il Castello di Duino, Sistiana e gli allevamenti di mitili, risalita del Fiume Timavo, visita alla Chiesa di San Giovanni in Tuba e rientro a Marina Timavo.

L’escursione inizia al Villaggio del Pescatore con l’imbarco su natanti adatti alla navigazione fluviale. Il viaggio prosegue lungo la costa, attraversando il tratto di mare compreso tra il Villaggio del Pescatore ed Aurisina mare. Durante la navigazione sono previste diverse soste per ammirare le spettacolari Falesie e il magnifico Castello di Duino, che si ergono maestosi sul mare, offrendo panorami mozzafiato e opportunità fotografiche uniche. La rotta prosegue verso Sistiana, dove si possono osservare gli allevamenti di mitili e i pesci in acquacoltura. Questo tratto del mare è noto per la sua ricchezza ittica e la bellezza naturale. La navigazione avviene nel tratto fluviale del Timavo, un corso d’acqua misterioso e affascinante.

La risalita offre l’opportunità di esplorare le risorgive e ammirare la rigogliosa vegetazione ripariale lungo le sponde del fiume. E’ previsto quindi uno sbarco sulla banchina per visitare la storica chiesa di San Giovanni in Tuba. Qui, attori in costume di antichi romani narrano storie e leggende locali, offrendo un viaggio nel tempo di oltre 3.500 anni di storia.

Il tour si conclude con il rientro a Marina Timavo, dove gli escursionisti potranno rilassarsi e riflettere sulle meraviglie viste durante l’escursione. Partecipare a questa escursione significa poter vivere un’avventura unica nel suo genere, immergendosi nella natura e nella storia del Bacino dell’Alto Adriatico.

Informazioni utili

Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo e-mail airsaceuropa@libero.it. Prenotazione obbligatoria presso Ticket Point Trieste di Galleria Rossoni (Corso Italia, 9 - Tel. +39 0403498276). Biglietteria Ticket Point: info@ticketpoint-trieste.it.