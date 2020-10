Esplora Carso: una realtà ambiziosa che propone esperienze in Natura

Una giovane realtà formata da professionisti nel campo ambientale che propone esperienze in Natura. Esplora Carso è un progetto ambizioso nato dalla volontà di promuovere le meraviglie del nostro territorio e farne conoscere diverse sfaccettature. Meraviglie sotterranee e fenomeni naturali mozzafiato, il Carso è una regione storica, un altopiano roccioso calcareo che si estende a cavallo tra Friuli-Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, noto storicamente per essere stato teatro di violente battaglie durante la prima guerra mondiale, tra le truppe italiane e quelle austro-ungariche. Oggi, grazie alla realtà creata dalla collaborazione di due giovani molto preparati, è possibile conoscere le meraviglie del Carso più a fondo e da un punto di vista prettamente naturalistico.

La mission

Con una pagina Facebook, un sito web e i profili personali dei ragazzi, dove vengono offerte pubblicazioni sempre aggiornate e un portfolio fotografico, la mission di Esplora Carso è quella di offrire e promuovere una frequentazione sostenibile e responsabile delle aree naturali attraverso diversi tipi di esperienze come visite guidate, eventi di didattica ed educazione ambientale, ma anche fornire servizi di consulenza e monitoraggio ambientale per la gestione e progettazione del territorio. Promotori, inoltre, di un approccio etico agli animali selvatici, hanno particolarmente a cuore il tema della convivenza tra uomo e Grandi e Medi carnivori.

Un'idea che parte da Yannick Fanin, Dott. in Scienze per l’ambiente e il territorio - Gestione dell’ambiente e il territorio, un Faunista libero professionista con particolare esperienza sull’ecologia e gestione dei Meso e Grandi carnivori e Marta Pieri, Dott.sa in Scienze Agrarie - sistemi montano forestali e Guida Nauralistica abilitata della Regione Autonoma F.V.G e iscritta all’Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche.

Servizi

Questi i servizi offerti da Esplora Carso:

Visite e escursioni guidate su richiesta (2 ore e oltre): per singoli e gruppi in diversi ambiti territoriali di interesse naturalistico del Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Le attività sono adatte a tutti e vengono organizzate sia per bambini che per adulti.

Fotografia e servizi di grafica: Esplora Carso offre vari servizi legati alla fotografia naturalistica e promozionale.

Consulenze ambientali: servizi di consulenza ambientale e monitoraggio faunistico per valutazioni di impatto ambientale e progetti di conservazione con particolare esperienza nel censimento della teriofauna ed entomofauna. Esplora Carso offre soluzioni per la gestione dei dati cartografici ed elaborazioni attraverso software ecologici statistici e per la stesura di documentazione tecnico scientifica per piani e progetti.

Visite e escursioni guidate

Come si legge sul loro sito: "Esplora Carso offre la possibilità di vivere esperienze nella Natura con visite ed escursioni guidate per conoscere ed esplorare le bellezze naturali del Friuli Venezia Giulia. Le esperienze che proponiamo sono di diverso grado di difficoltà e sono guidate dalla professionista Marta Pieri. L'obiettivo è quello di promuovere una “cultura della natura” attraverso eventi divulgativi per il grande pubblico e contenuti online: attraverso una lente, che sia di macchina fotografica o fototrappola."

Insomma, grande rispetto per l'ambiente ma anche per la situazione delicata che nell'ultimo periodo stiamo vivendo: le attività proposte sono infatti condotte nel rispetto delle norme per prevenire il contagio da Covid-19. Gli eventi proposti e le visite guidate/escursioni organizzate sono davvero tante e molto interessanti, per conoscerle basta dare un'occhiata qui.

Consulenza ambientale

L’attività di consulenza ambientale viene svolta attraverso la progettazione e realizzazione di censimenti faunistici, piani di monitoraggio e piani di conservazione per Parchi, Riserve e siti Natura2000. Esplora Carso realizza e gestisce anche banche dati ambientali georeferenziate ed elabora le informazioni grazie all’utilizzo dei più moderni software per la gestione dei dati territoriali (GIS), software statistici e per la modellizzazione ambientale (MaxEnt, Circuitscape, Distance).

