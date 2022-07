L'estate a Muggia è musica, intrattenimento e animazione

Muggia si appresta a vivere un'intensa estate all'insegna di spettacolo, musica, intrattenimento, animazione per bambini e concerti bandistici a ingresso gratuito ospitati in Piazza Marconi. Muggia Estate 2022 ha preso il via venerdì 1 luglio con l'Hypnotic Cabaret del Mago Rocco Borsalino e la musica dell'MT Live con Michele Tomasis. Ospiti d'onore della serata, presentata dall'anchor man triestino Andro Merkù, ammirato a Striscia La Notizia e attualmente in onda su Radio Monte Carlo, sono stati la super coppia - anche nella vita - formata dalla showgirl Carmen Russo e dal ballerino Enzo Paolo Turchi.

L'Amministrazione comunale della Città istroveneta ha affidato a Flash Srl la gestione degli eventi estivi di "Muggia Estate" che proporranno appuntamenti per un divertimento assicurato per tutti - residenti e sempre più numerosi turisti che affollano la riviera muggesana - formato famiglia in piazza Marconi. I venerdì sera, dall'1 al 29 luglio, sono previsti concerti con i gruppi e le hit musicali più amate da cantare tutti insieme e la domenica sera sarà dedicata alle bande e alla loro allegria contagiosa.

Il programma completo

Il programma di Muggia estate proseguirà domenica 10 luglio con il Concerto dell'Associazione Musicale Folcloristica Triestina Vecia Trieste "Aspettando New York" con la partecipazione del Coro Ad Libitum di Verteneglio (Croazia) ospite Lora Petrova al violino, si continua domenica 17 luglio con l'esibizione della Banda Ongia, domenica 24 luglio infine, sempre alle ore 20.45, si esibirà l'Orchestra a Fiati Città di Muggia.

Ma come sempre grande attenzione sarà riservata ai più piccoli. Sabato 9 luglio alle ore 18 in Piazza Marconi è prevista infatti l'animazione per bambini a cura di Ernesto Animazione.

Il calendario degli eventi di Muggia Estate 2022 prevede inoltre per l'8 luglio le magiche e immortali note del grande Lucio Battisti interpretate dal gruppo Emozioni per sempre, band composta da 7 musicisti di Trieste, tutti di grande esperienza live, che durante i concerti ricreano le magiche atmosfere della coppia Mogol-Battisti, senza mai stravolgere gli originali.

Il 15 luglio a infiammare la piazza saranno le scatenate melodie di Zucchero "Sugar" Fornaciari presentate da Diavolo in Noi Tribute Band: supergruppo di 13 musicisti di grossa esperienza live che danno vita a un programma che include i grandi classici e le migliori canzoni scritte da Zucchero.

Una settimana dopo, il 22 luglio, protagonista della notte muggesana sarà l'energica proposta dei successi dell'immenso rocker di Zocca, Varco Rossi da parte dei Rewind, tribute band che quest'anno festeggia con successo i vent'anni di attività. A chiudere il programma dell'Estate Live in Piazza Marconi, il 29 luglio, sarà lo spettacolo tutto da ballare iPop, l'unico Latin Pop Dance show che offre un programma musicale carico di energia, effetti scenici, intrattenimento e coreografie. Lo show rapppresenta un viaggio irresistibile e irrefrenabile nel panorama delle hit latin Pop Dance italiane e internazionali più ricercate e di successo dove sarà assolutamente impossibile non ballare.

