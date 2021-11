Torta Esterhazy: la ricetta tipica del dolce ungherese amato dai triestini

Una torta sicuramente molto scenografica e altrettanto deliziosa: voi conoscete la Esterhazy? Un dolce dalle origini molto antiche di origine ungherese arrivato nel tempo anche a Trieste. Il nome della torta deriva da una nobile casata: creata da dei pasticceri di Budapest alla fine del XIX secolo per i principi ungheresi Esterházy, una delle più nobili famiglie dell’Impero asburgico, è proprio da qui che prende il suo nome, dal principe Paolo III Antonio Esterházy di Galantha, membro della dinastia Esterházy e diplomatico dell'Impero austriaco.

Cinque strati di buonissima daquoise alle nocciole (o anche noci, oppure mandorle) farciti con una golosa crema al burro e rum, con una glassa bianca con decorazione di cioccolato a ragnatela. Ecco la ricetta.

Ingredienti

Per la daquoise:

albumi 4;

zucchero a velo 100 gr;

farina di nocciole 75 gr;

farina 00 20 gr;

scorza di limone 1.

Per la crema al burro:

burro morbido 75 gr;

zucchero 50 gr;

tuorli 35 gr;

latte 175 ml;

farina 00 1 cucchiaio;

rum 1 cucchiaio.

Per decorare:

zucchero a velo 75 gr;

cioccolato fuso 50 gr;

albume 1;

succo di limone 1 cucchiaio.

Procedimento

Iniziate montando gli albumi a neve con poco più della metà dello zucchero a velo e la scorza di limone. Aggiungete la farina di nocciole e incorporatela mescolando dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Aggiungete anche la farina setacciata mescolando delicatamente e trasferite l'impasto in una sac à poche. Formate 5 dischi di 18 cm di diametro su due leccarde rivestite di carta da forno e cuoceteli a 180 °C per circa 10 minuti. Sfornateli e lasciateli raffreddare.

Nel frattempo, preparate la crema. In un pentolino montate con le fruste elettriche il burro morbido con lo zucchero e i tuorli. Aggiungete il latte, mescolate bene. Incorporate anche la farina setacciata e il rum. Portate sul fuoco e cuocete la crema a fiamma bassa fino a quando si addenserà. Togliete dal fuoco, versate in un recipiente basso di vetro e coprite con pellicola. Fate raffreddare. Farcite ogni disco con uno strato di crema, formando una sorta di torre e lasciando un po' di crema da parte per ricoprire la torta esternamente.

Preparate la glassa: mescolate in una ciotola lo zucchero a velo, il limone e gli albumi. Quando avrete ottenuto un composto bianco e omogeneo, versatelo sulla torta per ricoprirla interamente. Decorate la torta con del cioccolato fondente o al latte fuso, formando una ragnatela. Applicate la mandorle a lamelle tutto intorno facendole aderire sulla glassa ancora morbida. Conservate in frigo fino al momento di servire.

Fonte cookist.it