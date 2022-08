Pioggia di stelle cadenti e una luminosa Superluna: gli eventi astronomici del mese

Nuovo appuntamento con gli appassionati di astronomia: si rinnova anche in questo mese di agosto il consueto spazio dedicato a scoprire gli eventi astronomici da non perdere. Siamo nel pieno dell'estate e anche il cielo notturno di agosto ci regalerà diverse meraviglie in cui sarà possibile approfittare della bella stagione per godere di stupende notti stellate. Quindi occhi all'insù: ecco tutti gli eventi del mese dal sito meteo.it.

La Luna

Il primo appuntamento è previsto tra pochi giorni: da non perdere il primo quarto di luna di venerdì 5 agosto, il 12 avremo poi lo splendido plenilunio dello Storione. Si tratta di una Super Luna e sarà piena al perigeo. Nella notte del 12 agosto il plenilunio avverrà a circa 361.000 km dalla Terra, per cui potremo vedere il satellite del 14% più grande e del 30% più luminoso.

Le stelle cadenti

Immancabile ad agosto l'attesa notte di San Lorenzo per i più romantici e non. Lo sciame meteorico delle Perseidi raggiungerà il suo picco tra l'11 e il 13 agosto.

Le congiunzioni e i pianeti

Inoltre, sempre il 12 agosto, la Luna e Saturno saranno quasi in congiunzione. Successivamente ci sarà un'altra congiunzione, quella tra Marte e le Pleiadi tra il 17 e il 18 agosto "e, contemporaneamente, si potrà vedere a occhio nudo Venere poco prima dell'alba in prossimità dell’ammasso M44 (Beehive cluster)".