Pioggia di stelle e una meravigliosa Luna piena: gli eventi astronomici che chiudono in bellezza il 2023

Una conclusione del 2023 con parecchi appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati di astronomia, degno finale di un anno che ha offerto nel cielo molti spettacoli suggestivi. Ecco di seguito le date, segnalate da meteo.it, degli eventi del mese di dicembre.

Sciame meteorico delle Geminidi

Dicembre 2023 sarà caratterizzato da due sciami meteorici. Il primo è quello delle Geminidi, attive da lunedì 4 a domenica 17 dicembre. Bisognerà sperare nel bel tempo visto che sarebbe l'occasione perfetta per esprimere parecchi desideri: si potranno vedere fino a 150 meteore all'ora. Il picco sarà raggiunto giovedì 14 dicembre.

Il solstizio d'inverno

Venerdì 22 dicembre è il giorno del solstizio d'inverno, il giorno più corto del 2023 e sarà quello con meno ore di luce solare e con più ore di buio. Ci saranno soltanto 8 ore e 46 minuti di luce solare. Dopo il solstizio le giornate inizieranno ad allungarsi e le notti si accorceranno sempre più fino all'equinozio di primavera e al solstizio d'estate.

Congiunzione Luna e Giove

Giove incontrerà la Luna alle 14.20 di venerdì 22 dicembre. Il fenomeno si potrà osservare anche ad occhio nudo, anche se si consiglia l'uso di un binocolo.

Sciame meteorico delle Ursidi

Da domenica 17 a martedì 26 dicembre sarà attivo lo sciame meteorico delle Ursidi e si potranno vedere fino a 10 meteore all'ora. Il picco è previsto intorno a sabato 23 dicembre.

Spettacolare Luna piena fredda

Imperdibile la meravigliosa Luna piena di dicembre, chiamata Luna piena fredda, segnerà come da tradizione dei nativi americani, l'arrivo della stagione invernale. Visto che arriverà in una delle notti più lunghe dell'anno sembrerà che rimarrà in cielo più a lungo, ecco perché lo spettacolo apparirà ancora più magico.