Un gennaio ricco di stelle cadenti: gli imperdibili eventi astronomici del primo mese dell'anno

Il nuovo anno è appena iniziato e insieme ad esso riprendono i nostri appuntamenti con i principali eventi astronomici del mese. Il 2024 sarà un anno particolarmente ricco di fenomeni e già dal primo mese, gennaio, sarà possibile osservare tanti imperdibili eventi: ecco le date segnalate da meteo.it.

Stelle cadenti

Gennaio sarà un mese molto ricco di stelle. Le Quadrantidi sono tra gli sciami meteorici più attesi e belli da osservare. Per non perdersi questa spettacolare pioggia di stelle cadenti bisognerà alzare gli occhi al cielo nella notte tra il 3 e il 4 gennaio.

Congiunzioni

Nella sera dell'8 gennaio la Luna sarà in congiunzione con Venere alle 21.15, ma sarà possibile vedere il fenomeno soprattutto al mattino presto. Appena 24 ore dopo, la Luna si troverà in congiunzione anche con Mercurio. Un fenomeno imperdibile alle 19.49 del 9 gennaio. La Luna e Marte saranno invece in avvicinamento il 10 gennaio, alle 8.42. Il 14 gennaio la Luna sarà vicina a Saturno alle 10.31. Il 15 gennaio il nostro satellite passerà davanti a Nettuno, oscurandolo. Infine, imperdibili la Luna e Urano, che "danzeranno" insieme il 19 gennaio. La congiunzione è prevista alle 19.11.

La prima Luna Piena del 2024

Il 25 gennaio alle 18.54 vedremo splendere in cielo la Luna Piena del Lupo, il primo imperdibile plenilunio del 2024. Il nome che deriva dalle usanze dei nativi americani. Inoltre, questo plenilunio di gennaio è conosciuto anche con il nome di Luna Piena del Ghiaccio.