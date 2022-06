Luna piena e pioggia di stelle: gli eventi astronomici da non perdere nel cielo di giugno

Rieccoci anche questo mese con il consueto appuntamento per scoprire gli eventi astronomici da non perdere. Le temperature si fanno sempre più alte e l'estate sta per arrivare: anche il cielo notturno di giugno ci regalerà diverse meraviglie e sarà possibile approfittare della bella stagione per godere di stupende notti stellate. Quindi occhi all'insù: ecco tutti gli eventi del mese dal sito meteo.it.

Superluna

Martedì 14 giugno è la volta di un magnifico plenilunio: potremmo infatti assistere alla Luna piena della Fragola, così chiamata dalle popolazioni native americane perché nel mese di giugno questi frutti giungono a maturazione. Sarà la prima Superluna 2022 e sarà situata nel punto più vicino alla Terra.

Congiunzioni

Tra il 19 e il 27 giugno ci attende poi un allineamento di cinque pianeti osservabile ad occhio nudo: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Inoltre, per chi possiede un telescopio sarà possibile osservare anche Urano.

Sciame meteorico

Infine lo sciamo meteorico: le Arietidi potranno essere osservate fino al 2 luglio. Si tratta della pioggia di meteoriti diurna più intensa. Sarà il 7 giugno che le Arietidi raggiungeranno il loro picco.

Fonte Meteo.it