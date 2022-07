"Bacio" tra pianeti e una luminosa Superluna: gli eventi astronomici del mese

Nuovo appuntamento con gli appassionati di astronomia: si rinnova anche in questo mese di luglio il consueto spazio dedicato a scoprire gli eventi astronomici da non perdere. Le temperature si fanno sempre più alte e l'estate è ufficialmente arrivata: anche il cielo notturno di luglio ci regalerà diverse meraviglie e sarà possibile approfittare della bella stagione per godere di stupende notti stellate. Quindi occhi all'insù: ecco tutti gli eventi del mese dal sito meteo.it.

La Superluna

Il mese di luglio promette, a partire dalla seconda settimana, eventi imperdibili. Il più spettacolare sarà sicuramente quello previsto per giorno 13 perché sarà ben visibile la seconda Superluna dell'anno, detta anche "Luna piena del cervo". Una Superluna simile a quella della fragola vista a giugno, le cui caratteristiche principali hanno a che fare con la distanza dalla Terra. Il satellite deve trovarsi entro i 361.885 km dal nostro pianeta, secondo quanto stabilito dall'astrologo Richard Nolle nel 1979. Sempre per quanto riguarda la Luna, si consiglia l'osservazione nella fasi di primo e ultimo quarto, che cadranno rispettivamente il 7 e il 20 luglio.

Luna piena del cervo: perché si chiama così?

I diversi nomi della Luna piena furono stabiliti dagli Indiani d’America sulla base delle caratteristiche della Natura di ogni mese. Luglio è normalmente il mese in cui le nuove corna di cervo escono dalla fronte. Nelle zone più basse si tagliava il fieno, mentre in quelle più alte iniziavano i temporali estivi, per questo veniva anche chiamata Luna del Fieno o Luna del Tuono.

Il nome della Luna piena di luglio è associato al cervo maschio, essa però viene chiamata anche Luna “del Raccolto”: non solo delle messi, ma anche delle erbe aromatiche e della frutta e ortaggi che verranno posti in conserva per l'inverno. E di tutto ciò che abbiamo seminato in ogni campo.

La Luna non è solo d'ispirazione a poeti e innamorati. L'uomo da sempre sa che la Luna ha una potente influenza sulla Terra, determina la bassa e l’alta marea. Si tiene conto delle sue fasi per molte cose: tagliare i capelli, annaffiare, imbottigliare, concimare, seminare, raccogliere le erbe medicinali e molto altro ancora.

Anche il nostro benessere ne risente. La Luna piena si crede che influenzi il sonno, si impiega più tempo per addormentarsi oppure si dorme male. Potrebbe causare cambi di umore repentini. Inoltre, è associata all’euforia e agli eccessi, ma anche alla soddisfazione e al successo. Con il plenilunio si dice che diventiamo “lunatici” perché l’energia della Luna è maggiore rispetto al solito.

Pianeti e meteore

Nella notte tra il 16 e il 17 luglio Saturno e la Luna saranno quasi in congiunzione. Allo stesso modo la Luna incontrerà anche Giove martedì 20 luglio. In questo mese infatti i pianeti giganti torneranno a essere visibili nel cielo serale anche a occhio nudo. Il 28, invece, in prossimità della Terra, le meteore Delta Aquaridi raggiungeranno il loro picco.