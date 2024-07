Baci celesti e luminose stelle: gli eventi astronomici di luglio

Tutti con gli occhi al cielo: il mese di luglio è da sempre uno dei preferiti dagli astrofili. Ecco quali sono i principali appuntamenti e i migliori eventi astronomici segnalati dall'Unione Astrofili Italiani.

Luna piena del Cervo

La Luna piena del Cervo splenderà domenica 21 luglio, anche se potremo ammirare il suo spettacolo già la sera precedente e continueremo a farlo in quella successiva.

Le stelle

Le notti d'estate sono perfette, tempo permettendo, per esprimere i propri desideri. Giovedì 4 ci sarà il picco delle Vulpeculidi, domenica 7 le gamma Draconidi saranno alla loro massima intensità, proprio come le Pegasidi il 9 e il 10 luglio.

Ci saranno altri sciami meteorici lungo tutto il mese. Il picco delle Beta Capricornidi è atteso per il 12, quello delle Aquilidi il 16 e il 17, e Omicron Draconidi il 17 e il 18. Il picco delle Alfa Cignidi è atteso per il 19 luglio, quello delle Beta Cassiopeidi per il 21, le gamma Draconidi e le delta Aquaridi raggiungeranno il loro picco il 28.

Le congiunzioni

Già oggi, lunedì 1° luglio, possiamo assistere alla prima congiunzione della Luna che incontrerà Marte, poi il 2 luglio si "incontrerà" con Urano. La Luna, il 3 luglio, sarà in congiunzione con Giove, il 6 luglio incontrerà Venere e il il 7 luglio sarà in congiunzione con Mercurio. Il successivo "bacio celeste" sarà il 24 luglio con Saturno vicinissimo alla Luna. Il 25 luglio sarà Nettuno ad incontrare la Luna. Il 29 luglio la Luna si troverà vicina a Urano, mentre il 30 luglio la congiunzione sarà a tre con Marte e Giove.