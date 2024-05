Stelle cadenti e Luna piena: gli eventi astronomici da non perdere a maggio

Occhi al cielo per ammirare la Luna e le stelle nel cielo notturno di maggio: tutti gli appassionati di astronomia potranno assistere a nuovi spettacoli nelle notti primaverili del mese. Ecco di seguito gli eventi astronomici da non perdere.

Sciame meteorico

Si inizia nella notte tra il 5 e il 6 maggio, sarà possibile ammirare lo sciame meteorico delle Eta Aquaridi, una pioggia meteorica visibile solitamente da metà aprile fino a fine maggio. Quando osservarle? Il momento migliore coincide con quello precedente al sorgere del Sole, periodo di massima visibilità.

Luna piena

Tra gli eventi astronomici spicca il novilunio, ovvero quella fase in cui la Luna trovandosi in congiunzione con il Sole rivolge verso la Terra l'emisfero non illuminato. Il fenomeno inizia l'8 maggio e termina il 23 maggio con la Luna dei fiori, conosciuta anche come Luna delle coppie: è il giorno durante il quale il nostro satellite raggiungerà la massima illuminazione e avverrà alle 17.53.

Il nome di Luna dei Fiori si deve, come sempre, ai nativi americani, che la chiamarono così proprio per l'abbondanza delle fioriture e l'abbondanza tipica di questo periodo. Questa Luna piena di maggio, particolarmente luminosa, secondo le credenze popolari indica un momento ideale anche per esternare i propri sentimenti e per la fertilità.