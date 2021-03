Congiunzioni e stelle cadenti: gli eventi astronomici di marzo da non perdere

Come ogni mese l'UAI (Unione Astrofili Italiani) segnala i fenomeni astronomici da osservare nel cielo notturno. Ecco gli eventi da non perdere nel mese di marzo

Giornate più lunghe e clima più mite: marzo è il mese in cui entra la primavera astronomica, insieme all'ora legale. Come ogni mese l'UAI (Unione Astrofili Italiani) segnala i fenomeni astronomici da osservare nel cielo notturno. Ecco gli eventi da non perdere.

Congiunzioni

Come leggiamo su viagginews.com, ecco le congiunzioni da non perdere osservabili durante il mese:

Giove e Mercurio: i due pianeti sono ancora molto bassi sull’orizzonte, non facili da individuare nella luce dell'alba. Ma domani, 5 marzo 2021, Giove e Mercurio saranno in congiunzione, mentre Saturno sarà a poca distanza.

Luna, Giove, Saturno e Mercurio: nel mattino del 10 marzo, la sottile falce di Luna calante si unirà a Giove, Saturno e Mercurio che faranno la loro comparsa sull'orizzonte orientale, poco prima del sorgere del Sole.

Luna e Pleiadi: la sera del 18 marzo assisteremo all'incontro tra diversi corpi celesti: la stella Aldebaran, le Iadi e le Pleiadi, insieme alla Luna crescente e a Marte.

Luna e Marte: la sera successiva del 19 marzo, la Luna si metterà tra Aldebaran e Marte. Mentre le Pleiadi saranno poco distanti.

Venere sarà inosservabile per tutto il mese e sarà sempre più vicino al Sole, con cui sarà in congiunzione il 26 marzo.

Anche Nettuno il 10 marzo sarà in congiunzione con il Sole, anche in questo caso, quindi, sarà inosservabile per tutto il mese.

Stelle cadenti

Per quanto riguarda le stelle cadenti, saranno attivi pochi sciami e con poche meteore. Inoltre, le stelle cadenti saranno poco luminose, perché formate da particelle molto piccole. Per scorgerne qualcuna occorrerà un'ottima visibilità notturna e completa assenza di inquinamento luminoso. Si potranno però osservare dalla zona compresa tra le stelle Spica e Regolo alcune meteore della vecchia corrente delle pi Virginidi (picco 6 marzo), chiamate anche Virginidi di marzo. Invece, dopo la metà del mese, tra il 19 e il 21 marzo, aumenteranno le meteore dalle zone poco sopra Spica, dai radianti delle eta Virginidi e theta Virginidi.