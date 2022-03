Gli eventi astronomici da non perdere nel cielo di marzo

Rieccoci come ogni primo del mese con il nostro consueto appuntamento per scoprire gli eventi astronomici da non perdere. Le giornate iniziano ad allungarsi sempre di più, nel dettaglio la durata dei giorni, e quindi della luce, è già aumentata di poco più di 1 ora. Ma anche il cielo notturno di marzo ci regalerà diverse meraviglie, quindi occhi all'insù: ecco tutti gli eventi del mese.

La Luna

Appuntamento già domani, mercoledì 2 marzo, con la Luna Nuova, ma il vero spettacolo - come leggiamo su meteo.it - potrà essere osservato il 17 del mese: un giovedì in cui sarà possibile ammirare la splendida Luna piena chiamata "del Lombrico", scopriremo più avanti il perché.

Le congiunzioni

Per quanto riguarda le congiunzioni tra pianeti: appuntamento sabato 12 marzo con la congiunzione tra Marte e Venere prima del sorgere del Sole. Inoltre, il 28 marzo sarà possibile ammirare la Luna insieme a Saturno, Marte e Venere.

L'equinozio di primavera

Infine forse l'evento più atteso in assoluto per chi aspetta già la bella stagione: il 20 marzo sarà la volta dell'equinozio di primavera.