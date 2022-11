Anche a novembre è pioggia di stelle cadenti: gli eventi astronomici da non perdere

Novembre, il penultimo mese dell'anno, è pronto ad offrire eventi astronomici da non perdere tra congiunzioni, una magnifica Luna piena e bellissime stelle cadenti. Occhi all'insù, ecco gli eventi segnalati da meteo.it.

Le stelle cadenti

Probabilmente le condizioni meteo non saranno d'aiuto in città, ma oggi e domani, venerdì 4 e sabato 5 novembre sarà il momento perfetto per esprimere i nostri desideri. Le Tauridi Sud saranno infatti nella loro massima attività. Si potrà contare anche sulle Leonidi, tra giovedì 17 e sabato 19 novembre e sulle Alpha Monocerontidi, tra lunedì 21 e martedì 22 novembre.

Le congiunzioni

Novembre si è aperto con una spettacolare congiunzione, quella tra la Luna e Saturno. Il nostro satellite, al primo quarto, raggiungerà la costellazione dei Pesci e questa sera, venerdì 4 novembre, raggiungerà il pianeta più grande del sistema solare. Il bacio Luna-Giove sarà un evento imperdibile per gli appassionati di astronomia.

Mercoledì 9 novembre, invece, sarà nella costellazione del Toro, tra la stella Aldebaran e l'ammasso stellare delle Pleiadi. Il disco lunare terminerà il suo percorso nella costellazione del Toro venerdì 11 novembre, e dopo aver oltrepassato Marte rientrerà nella costellazione iniziale del Capricorno dove, martedì 29 novembre, incontrerà nuovamente Saturno.

La Luna piena del Castoro

La Luna piena di novembre, che quest'anno sarà martedì 8 novembre, è anche nota come Plenilunio del Castoro. Il nome è dovuto ai nativi americani che lo scelsero perché si poteva sfruttarne la luminosità per piazzare le trappole per i castori, in modo tale da far scorta di pellicce per l'inverno. Anche questo un meraviglioso spettacolo da non perdere.