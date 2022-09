Luna piena e tantissimi pianeti visibili: gli eventi astronomici di settembre

Nuovo appuntamento con gli appassionati di astronomia: si rinnova anche in questo mese di settembre il consueto spazio dedicato a scoprire gli eventi astronomici da non perdere. Dopo relax e vacanze inizia un "nuovo periodo" dell'anno e anche il cielo notturno di settembre ci regalerà diverse meraviglie in cui sarà possibile approfittare dell'ancora bella stagione per godere di stupende notti stellate. Quindi occhi all'insù: ecco tutti gli eventi del mese dal sito meteo.it.

Si inizia il 3 settembre con la Luna al primo quarto. Poco dopo, Venere sarà osservabile prima dell’alba insieme alla stella Regolo. Il 9 settembre sempre la Luna si troverà tra Giove e Saturno mentre Marte sarà in congiunzione con la stella Aldebaran.

Il 10 settembre sarà la volta della Luna del raccolto, uno spettacolo che anticiperà l'arrivo dell'Equinozio d'Autunno. Il nome "Luna del raccolto" deriva dai nativi americani. Furono loro a chiamarla così perché, essendo molto luminosa, dava più tempo ai lavori di raccolta anche dopo il tramonto.

Il 14 settembre la Luna coprirà Urano; il 16 settembre ci sarà Nettuno in opposizione. Il 23 settembre sarà poi l'Equinozio d'autunno. Per finire, il 26 settembre sarà la volta di Giove in opposizione.