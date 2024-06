Anticlericalismo e clericalismo tra percezione e polemica politica: l'evento al Caffè San Marco

TRIESTE - È in programma martedì 18 giugno alle ore 18.00, il settimo appuntamento della rassegna di conferenze promossa dalla Società internazionale di divulgazione Manlio Cecovini per gli studi storici sociali ed etici. All’Antico Caffè San Marco, il professor Ivan Portelli terrà una conferenza dal titolo "Anticlericalismo e clericalismo tra percezione e polemica politica. Alcune considerazioni sul caso giuliano tra Ottocento e Novecento", durante la quale approfondirà il dualismo tra anticlericalismo e clericalismo.

Nella dialettica politica e culturale che si sviluppa tra Ottocento e Novecento, la polarizzazione tra “clericali” e “anticlericali” si traduce spesso, per chi usa questi termini, in reciproci atti d’accusa o in decise affermazioni identitarie. Guardando più da vicino non si tratta però semplicemente di una contrapposizione politica tra conservatori e progressisti, ma questa dicotomia sembra esprimere due visioni che, nell’agone politico e non solo, vorrebbero evidenziare due orizzonti culturali alternativi.

Queste posizioni, nell’area giuliana, si colorano di elementi ulteriori, tra i quali ad esempio i temi dell’italianità e del lealismo asburgico. La stampa locale dell’epoca, pienamente schierata, è una tribuna che offre ampia risonanza alla polemica politica; nel rileggere in particolare i giornali triestini e goriziani di allora possiamo cogliere il senso e le sfumature con cui questi termini venivamo usati.

L’evento, a ingresso libero, sarà l'ultimo appuntamento della rassegna "del terzo martedì del mese" prima della pausa estiva.