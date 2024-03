Cultura: gli appuntamenti di marzo alla libreria Lovat

Riprendono anche nel mese di marzo gli imperdibili appuntamenti alla Libreria Lovat in viale XX settembre 20, ideali per tutti gli appassionati di scrittura, lettura e poesia. Ecco il calendario con tutti gli eventi, tra questi anche interessanti appuntamenti e laboratori dedicati ai bambini.

Dreams Games. Il mio viaggio fra le partite leggendarie ed eroi che hanno scritto la storia del basket

Giovedì 7 marzo, alle ore 18:00, Alessandro Mamoli presenterà questo interessante volume (Rizzoli, 2024). Ne parlerà con Matteo Zanini con la partecipazione di Andrea Coronica.

Un viaggio intenso e genuino attraverso l’assoluta passione per il basket che da sempre infiamma e muove l’autore. Le “partite da sogno” evocate dal titolo sono alcuni incontri leggendari che hanno segnato la storia di questo sport. Passaggi epocali tra un prima e un dopo. Dalla finale NCAA del 1979 tra Magic Johnson e Larry Bird alla meno nota Game of Change tra le università di Loyola e Mississippi State nel 1963. Una pietra miliare per l’integrazione razziale nel basket americano. Le dream games, però, sono anche altri incontri che Mamoli ha visto con i suoi occhi, commentato in diretta o addirittura giocato. Come la storica rimonta dell’Olimpia contro l’Aris Salonicco (Coppa dei Campioni 1986), o la tripla di Ray Allen nelle finali NBA 2013. Oppure la gara di addio da 60 punti di Kobe Bryant, fino a una clamorosa partitella di allenamento dell’Olimpia che può raccontare da protagonista.

Cartastraccia

Sabato 9 marzo, alle ore 11:00, Alessandro Montagnana presenta La prorompenza del leone (Lavieri, 2024). Rispettato come un re da tutti gli animali, il leone cerca di essere all’altezza della sua fama: gentile, paziente e disponibile. Ma una forza che gli scaturisce dall’interno lo costringe ad un imbarazzante segreto e a continue fughe… Almeno finché i veri amici non lo scopriranno in tutta la sua simpatica prorompenza.

"Un Divertentissimo piccolo roboante segreto sulle puzzette!" Alessandro, autore e illustratore di numerosi albi, vi farà conoscere i suoi simpaticissimi personaggi, a seguire un piccolo laboratorio creativo a cui possono partecipare i bambini dai 3 anni.

Si proseguirà con Cartastraccia anche sabato 23 marzo alle ore 11:00. Nel percorso di avvicinamento al 39° Congresso internazionale di Ibby - International Board on Books for Young People, in programma a Trieste dal 31 agosto al 1° settembre, ultimo appuntamento dedicato a Erich Kästner con "Un'occasione imperdibile!" Dalla viva voce di Daniele Fior sarà possibile ascoltare e scoprire (anche ad occhi chiusi) due capolavori di Erich Kastner, tra i più grandi autori per ragazzi del 900: “Emil e i detective” e “La doppia Charlotte” di Erich Kastner (Locomoctavia, 2024). Introduce Elisabetta Lippolis vicepresidente Ibby Italia.

Erich Kästner traccia con tenerezza e raffinata ironia, ritratti di personaggi e intrichi rocamboleschi, scrivendo della forza incontenibile, dell’ingegno e del desiderio puro di “voglia di giustizia” dei bambini, che tutto possono cambiare; il loro vigore è in grado di aggiustare i guai e le

malefatte combinate dagli adulti. Incontro rivolto ai bambini dai 6 anni in su.

Memorie di una gallina

Sempre sabato 9 marzo alle ore 18:00, un incontro a cura del gruppo Ibriq. Patrizia Zanelli presenta Memorie di una gallina di Isḥāq Mūsà al-Ḥusaynī (Ipocamp, 2021).

Una saggia gallina, nata e cresciuta in campagna, viene portata in una casa di città contro la sua volontà. Il passaggio da una vita libera e semplice in mezzo alla natura a quella più sofisticata della realtà urbana è la prima di una serie di crisi che affronta, ma vive anche momenti gioiosi e divertenti. Mentre fa queste esperienze, matura i suoi principi etici, diventando sempre più convinta della necessità di diffondere gli ideali sublimi tra tutte le creature del mondo per eliminare ogni forma di violenza e oppressione.

Memorie di una gallina (Muḏakkirāt daǧāǧah) è un romanzo dello scrittore palestinese Isḥāq Mūsà al-Ḥusaynī. Quest’opera allegorica è stata interpretata in modi molto diversi. La protagonista racconta la sua storia senza menzionare luoghi, date, personalità o eventi storici precisi. Alcuni fatti che descrive richiamano quelli avvenuti nella prima metà del Novecento sia in Palestina sia a livello globale. L’empatia della narratrice del racconto è uno dei motivi del successo riscosso nel mondo arabo da questa favola moderna, scritta a Gerusalemme, nel 1940.

L'invasione

Mercoledì 13 marzo alle ore 18:00 Paolo Piccirillo presenta L’invasione (Fandango, 2024). Ne parla con Alessandro Mezzena Lona.

Con un romanzo che attinge alle radici della sua scrittura, Paolo Piccirillo torna a raccontare il male negli uomini e degli uomini, dipingendo un paesaggio in cui la vita e la sua rovina cedono il passo alla vendetta. Nicola Fortore, detto Barracuda (perché dicono che abbia i molari così appuntiti da poter spezzare i nervi della carne), è il capo di Ferrazzano, un paese di niente sperso nella campagna casertana, è un capo riconosciuto, anche se non dalla legge. Oltre il fiume che lambisce il paese, c’è Sant’Elpidio, un centro più ricco, con il suo capo Tiziano Bianco, che è anche il datore di lavoro di Nicola.

Tra i due paesi e i due capi c’è un accordo di non belligeranza molto fragile, che per un nulla rischia di incrinarsi, e il ritrovamento del cadavere di una ragazza violentata sull’argine del fiume sembra a tutti gli effetti l’innesco di una bomba e di una caccia all’uomo.

Tu sei leggenda

Giovedì 14 marzo alle ore 18:00 Francesca Tuzzi e Rodolfo Carone presentano Tu sei leggenda (Punto d’incontro, 2024). In questo libro, Rodolfo Carone e Francesca Tuzzi, autori del bestseller "Il Viaggio di Maui" ci guidano in un percorso intrigante ed evolutivo di autoesplorazione che, grazie a strumenti pratici, esercizi efficaci e profonde riflessioni, accompagna a scoprire il tuo potenziale. Gli autori stimolano a esplorare il mondo interiore e ad abbracciare l’unicità del singolo individuo per creare una vita autentica e densa di significato.

Il concetto di leggenda personale suggerisce di riflettere sull’ identità attraverso temi quali i cicli che si incontrano nella vita, il perdono di sé e degli altri, le paure limitanti, il potere, la morte, le sfide che consentono di scoprire risorse nascoste e molte altre tematiche.

La massoneria italiana. Dalle origini al nuovo millennio

Venerdì 15 marzo alle ore 17:30 Luca G. Manenti presenta La massoneria italiana. Dalle origini al nuovo millennio, Carocci (2024). Dialogano con l’autore Roberto Spazzali e Andrea Comisso.

Sorta in Italia nel primo Settecento, la massoneria non ha mai smesso di partecipare alle vicende politiche e intellettuali della penisola, di volta in volta da protagonista o nei panni di attore discreto. Rispettosa dei poteri costituiti, ma ribelle a qualsiasi sistema liberticida, essa ha funzionato, per generazioni di individui desiderosi di intraprendere la via iniziatica, da laboratorio culturale, collante organizzativo, metodo di raffinamento. Il volume ne ripercorre la storia dalle origini al XXI secolo sulla scorta di un’ampia selezione di documenti, con l’intenzione di sfatare i miti negativi e positivi che la riguardano e approfondire, con rigore scientifico, i molteplici aspetti di un’istituzione che ha contribuito a scrivere la biografia del paese.

Il nostro grande niente

Lunedì 18 marzo alle ore 18:00 Emanuele Aldrovandi presenta Il nostro grande niente (Einaudi, 2024). Ne parla con Lorenzo Zuffi.

Puoi ancora amare sapendo che sei sostituibile per chi ti sta accanto? La storia di un'ossessione che ci sfiora, o ci ha sfiorati, tutti. Un romanzo d'esordio che spiazza, manda in crisi, commuove. Tra pochi giorni lui avrebbe sposato la ragazza con gli occhi grandi, se non fosse morto in un incidente stradale. E adesso la vede tornare in quella che era la loro casa, trovare il suo computer sul tavolo e le ciabatte che lei gli aveva regalato in corridoio, dove lui le ha lasciate. La tazza invece è sul bordo del lavandino: lei ci infila il naso dentro e scoppia a piangere. Non vuole mangiare, anche se la madre insiste, ha perso la fame. Poi però, distrattamente, beve un sorso di caffè, morde un biscotto, e si stupisce di trovarlo buonissimo, come prima che lui morisse, come sempre.

Forse è in quel momento che inizia il suo faticoso ritorno alla vita, ed è la voce di lui a raccontarlo. Giorno dopo giorno, vede scorrere l’esistenza di lei - che cambia città, si sposa, ha figli - catturando le istantanee di un tempo che non gli appartiene; le alterna ai ricordi di un amore che credeva unico. Ma se avesse l’occasione di vivere ancora, come reagirebbe alla certezza che del suo grande amore, nel giro di un attimo, potrebbe non restare niente? Con leggerezza e disincanto, Emanuele Aldrovandi si interroga sulla natura delle relazioni, mettendo in scena il desiderio indicibile che il mondo finisca con noi.

E noi splendiamo, invece. L’Italia che esiste e che resiste

Venerdì 22 marzo alle ore 17:30 Alessandro Zan presenta E noi splendiamo, invece. L’Italia che esiste e che resiste (Sperling&Kupfer, 2024). Ne parla con Caterina Conti e Gianni Cuperlo.

«Ecco che essi ti insegnano a non splendere. E tu splendi, invece.» È da queste parole di Pier Paolo Pasolini che prende le mosse Alessandro Zan per mettere nero su bianco tutto ciò che è successo negli ultimi anni, a partire dal clamoroso affossamento della proposta di legge nota come Ddl Zan. Da quel giorno molto è cambiato, e non in meglio. Tuttavia, questo non è un libro d'odio, di recriminazione o disillusione ma, al contrario, un libro di speranza. Perché se è vero che nel nostro Paese, e in Europa, le tendenze reazionarie sembrano guadagnare terreno giorno dopo giorno, sono tante, sempre di più, le persone che si fanno sentire per reclamare il proprio spazio e il proprio diritto di esistere al pari di chiunque altro. È a loro che Zan vuole dare voce. Il libro di Alessandro Zan dimostra che, nonostante le barriere di odio e discriminazione sembrino rinsaldarsi ogni giorno di più, se continueremo a lottare per un mondo in cui, finalmente, saremo davvero tutti uguali, rimarrà sempre aperto uno spiraglio di luce.

La vita dell’altro Svevo, Joyce: un’amicizia geniale

Sabato 23 marzo alle ore 18:00 Enrico Terrinoni presenta La vita dell’altro Svevo, Joyce: un’amicizia geniale (Bompiani, 2023). Ne parla con Francesco De Filippo.

Un saggio letterario appassionante come un romanzo, libero come una storia, preciso come una biografia, anzi, due. La vita dell'altro è il racconto inedito dell'amicizia molto speciale tra due giganti del Novecento. Le loro storie si incrociano, e ci parlano di un’amicizia profonda, non soltanto di affinità. E si intrecciano in un curioso entanglement quantistico anche le loro opere, capaci di dialogare da posizioni distanti su temi condivisi e segreti.

All’ombra del Matajur

Martedì 26 marzo alle ore 18:00 Giuliano Citti presenta All’ombra del Matajur (Kappa Vu, 2024). Ne parla con Giuliano Velliscig.

Una raccolta di tredici racconti, graffianti frammenti di vite di uomini e donne che vissero e che ancora vivono in quella terra chiamata Benečija. Storie di un tempo andato, quando umani, piante e animali delle Valli del Natisone incrociavano il loro cammino nell’intricato sentiero dell’esistenza. L’Autore ha voluto narrare queste storie «con l’umile intento di ridestare l’interesse per questa terra dal carattere magico, carica di vita e di tradizioni; certo che il turista, lo straniero, il lah, una volta messo piede in queste Valli dalle sfumature antiche e misteriose, non riuscirà più a scordarle».

Il cuore è uno zingaro

Mercoledì 27 marzo alle ore 18:00 Luca Bianchini presenta Il cuore è uno zingaro (Mondadori, 2024). Dopo il successo di Le mogli hanno sempre ragione, torna il simpatico maresciallo Gino Clemente, alle prese con una nuova indagine e un inatteso trasferimento al Nord, a Bressanone per l’esattezza, dove molti parlano tedesco e la gente cena alle sette di sera. Una commedia brillante, irresistibile e tinta di giallo, un genere in cui Luca Bianchini è maestro.