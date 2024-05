Cosa fare nel weekend a Trieste e dintorni

Cosa fare a Trieste questo weekend? Da oggi, venerdì 10, a domenica 12 maggio, la città si animerà con una serie di eventi pubblici che offriranno ai residenti e ai visitatori l’opportunità di immergersi nelle tradizioni locali, nell’arte contemporanea e nelle discussioni su temi importanti come il futuro dell’Europa. Che siate appassionati di arte, teatro o dibattiti, ecco una breve lista di eventi da non perdere in città:

Venerdì 10 maggio : It’s up to Eu - Quattro incontri per parlare di Europa. Un’opportunità per discutere e riflettere sul futuro dell’Europa; serata di osservazione astronomica : un evento per gli appassionati di astronomia presso l’Osservatorio Astronomico di Trieste; mostra fotografica “Symphonia, il suono dell’Europa” : una mostra che celebra il trentennale dell’orchestra giovanile europea ESYO; Kosmos. Il veliero della conoscenza : una mostra che esplora il viaggio della fregata Novara partita da Trieste nel 1857; La leggenda di Salgado al Salone degli Incanti: immagini da un'Amazzonia che rischia di scomparire; un viaggio artistico nel Silos con la mostra " Welcome to Khandwala "; Rose, Libri, Musica e Vino 2024 : rassegna di conversazioni, spettacoli, passeggiate guidate, degustazioni nel Roseto del Parco di San Giovanni; Ferzan Ozpetek al Politeama Rossetti con " Magnifica presenza "; Mostra di Vincent Van Gogh al Museo Revoltella; Tuteliamo. Un evento dedicato alla r esponsabilità e tutela dei minori in ambito sportivo alla libreria Lovat.

: - Quattro incontri per parlare di Europa. Un’opportunità per discutere e riflettere sul futuro dell’Europa; : un evento per gli appassionati di astronomia presso l’Osservatorio Astronomico di Trieste; : una mostra che celebra il trentennale dell’orchestra giovanile europea ESYO; : una mostra che esplora il viaggio della fregata Novara partita da Trieste nel 1857; al Salone degli Incanti: immagini da un'Amazzonia che rischia di scomparire; un viaggio artistico nel Silos con la mostra " "; : rassegna di conversazioni, spettacoli, passeggiate guidate, degustazioni nel Roseto del Parco di San Giovanni; Ferzan Ozpetek al Politeama Rossetti con " "; al Museo Revoltella; Tuteliamo. Un evento dedicato alla alla libreria Lovat. Sabato 11 maggio : Patrizia Grubissa, Storie segrete . Una mostra personale dell’artista Patrizia Grubissa presso la Sala Comunale d’Arte; concerto di musica classica : un’esibizione dal vivo di musicisti locali presso il Teatro Lirico Giuseppe Verdi; The Botanical Act : una mostra presso la Casa del Cinema di Trieste che esplora il rapporto tra botanica e arte; Cento anni di genialità : un concerto dedicato a Lelio Luttazzi presso il Teatro Verdi; La leggenda di Salgado al Salone degli Incanti; mostra "Welcome to Khandwala"; al Politeama Rossetti "Magnifica presenza"; Campagna Amica, i buoni prodotti della terra : i sapori e i profumi della campagna arrivano in città con i Mercati di Campagna Amica, iniziativa di Coldiretti che dà la possibilità di acquistare prodotti di stagione, selezionati e a km zero direttamente dagli agricoltori; " Rossetti Open ", la visita-spettacolo al Politeama Rossetti; mostra di Vincent Van Gogh al Museo Revoltella; presentazione del libro La quarta compagna alla libreria Lovat.

: . Una mostra personale dell’artista Patrizia Grubissa presso la Sala Comunale d’Arte; : un’esibizione dal vivo di musicisti locali presso il Teatro Lirico Giuseppe Verdi; : una mostra presso la Casa del Cinema di Trieste che esplora il rapporto tra botanica e arte; : un concerto dedicato a Lelio Luttazzi presso il Teatro Verdi; La leggenda di Salgado al Salone degli Incanti; mostra "Welcome to Khandwala"; al Politeama Rossetti "Magnifica presenza"; : i sapori e i profumi della campagna arrivano in città con i Mercati di Campagna Amica, iniziativa di Coldiretti che dà la possibilità di acquistare prodotti di stagione, selezionati e a km zero direttamente dagli agricoltori; " ", la visita-spettacolo al Politeama Rossetti; mostra di Vincent Van Gogh al Museo Revoltella; presentazione del libro alla libreria Lovat. Domenica 12 maggio: Una luce sempre accesa. Spettacolo teatrale-musicale che racconta la storia del vino dalle origini ad oggi, con le voci di Michela Vitali e Myriam Cosotti e le presenze di Massimo Baschiera al Cajon e Roberto Sinico alla chitarra; mercato dell’antiquariato: una fiera dove potrete trovare oggetti d’epoca e collezionabili in piazza Unità d’Italia; maggio dei libri 2024: una campagna che celebra la libertà attraverso la lettura, con eventi organizzati dalle biblioteche comunali; a partire dalle ore 17.00 all'Ippodromo di Trieste, il concerto in acustico di Capovilla e Manzan de Il teatro degli orrori all'interno dell'evento “Le sonorità alterntive dall'indie degli anni '90 ad oggi, in un piccolo festival in acustico”; La leggenda di Salgado al Salone degli Incanti; mostra "Welcome to Khandwala"; al Politeama Rossetti "Magnifica presenza"; mostra di Vincent Van Gogh al Museo Revoltella.

Osmize

Infine, sarà possibile dedicare il weekend alla natura e al buon cibo locale con le tradizionali osmize: qui l'elenco di tutte le strutture aperte.

Per ulteriori dettagli sugli eventi, potete visitare i siti web ufficiali dove troverete informazioni aggiornate e complete su tutti gli eventi culturali in programma.