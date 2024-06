Cosa fare nel weekend a Trieste e dintorni

Cosa fare a Trieste questo weekend? Da oggi, venerdì 14, a domenica 16 giugno, la città si animerà con una serie di eventi pubblici che offriranno ai residenti e ai visitatori l’opportunità di immergersi nelle tradizioni locali, nell’arte contemporanea e molto altro. Che siate appassionati di arte, teatro o dibattiti, ecco una breve lista di eventi da non perdere in città.

Sport, spettacoli e mostre per tutto il weekend

Il 14, 15 e 16 giugno 2024 prenderà il via a Muggia la quarta edizione di Hadria, la competizione natatoria internazionale a tappe consecutive che si svolge lungo l’arco costiero italo-sloveno.

La leggenda di Salgado al Salone degli Incanti: mostra con immagini da un'Amazzonia che rischia di scomparire.

Mostre di Van Gogh e Ligabue al Museo Revoltella.

Dedicato agli appassionati di motori e musica, la “Racers Night” al Base Club Experience in Baia di Sistiana. L’evento consente ai partecipanti di provare, in una discoteca, una vera corsa con i simulatori di Formula 1. In programma sabato 15 giugno, dalle 23.00 alle 4.00, la “Racers Night” avrà come ospite speciale l'esclusiva monoposto di F1 della scuderia Alphatauri. In console, ci saranno i dj Alessio Bagordo e Thomas Dorsi.

“The Botanical Act”, una mostra illustrata presso la Casa del Cinema di Trieste.

"Arrivederci Chet", il tributo a Baker questa sera alle 21:15 presso la terrazza del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro.

Sabato 15 giugno alle ore 18.00 alla Casa del Cinema di Trieste la passeggiata “Il mondo in una città” per scoprire un’epoca movimentata e sospesa della storia di Trieste da cui cinema e letteratura hanno preso spunto per raccontare di agenti segreti, doppiogiochisti, blocchi contrapposti e intrighi internazionali.

La mostra dal titolo “Mostri meravigliosi”, liberamente ispirata al folklore che lega Carso, grotte e personaggi leggendari che affollano le pieghe di questi territori, verrà inaugurata domani, sabato 15 giugno alle 17.30, ospitata nel particolare Museo per la Speleologia - Speleovivarium.

BiTS Bike Day: un weekend dedicato al bike sharing con tante attività e premi in palio in centro città.

Oggi e domani due imperdibili appuntamenti alla Libreria Lovat: Guendal Cecovini presenta stasera Il demone sopra. Romanzo esoterico triestino. Imperdibile l'incontro a cura dell’Associazione Meridiano 13 e Trieste Film Festival dal titolo "Una città che cambia: trasformazioni, prospettive, sfide da Belgrado alla Serbia". Con Marina Lalović e Marco Siragusa.

Al via il Festival Viktor Ullmann, domenica il concerto in sinagoga.

"Bioest", la tradizionale Fiera dei prodotti naturali e del biologico e delle Associazioni ambientaliste, culturali e del volontariato promossa dall'Associazione Bioest – Gruppo Ecologista Naturista di Trieste in co-organizzazione con il Comune di Trieste, si svolgerà nelle giornate di sabato 15 giugno e domenica 16 giugno, dalle 10 alle 20, nel Parco di San Giovanni a Trieste con ingresso libero.

Torna questa domenica Barbacan Produce in versione serale per la stagione estiva.

Trieste Estate 2024

Una grande rassegna estiva cittadina sparsa in varie location cittadine per tutto il weekend. La seconda settimana di Trieste Estate presenta il festival Bloomsday e la rassegna Trieste Estate Fuoricentro con concerti, teatro di strada ed eventi per bambini come, ad esempio, l'Operaccia satirica di e con Paolo Rossi, uno spettacolo di satira e comicità; James Joyce tra cibo, sentimento e AI: Spettacolo teatrale che dialoga con James Joyce tramite l’intelligenza artificiale.

Bloomsday 2024 - Una festa per Joyce

Dal 14 al 16 giugno la quindicesima edizione del festival Bloomsday che celebra il capolavoro di James Joyce, “Ulisse” con eventi che includono musica, teatro, cibo, letteratura e un’escape room tematica. L'evento si terrà presso l'ex faro La Lanterna e altre location sparse per la città. Potrete ad esempio godere di una splendida colazione in stile irlandese con spettacolo ispirato al IV capitolo dell’Ulisse o l'Escape Bloom, fuga dalla cucina nelle cucine del Museo Sartorio. O ancora il concerto di musica irlandese Folks Syrens e Crucis Verba, Lucia Joyce e la danza dell’Ulisse, spettacolo di danza, musica e parole.

Trieste Estate Fuoricentro

Una rassegna di concerti, teatro di strada ed eventi per bambini che si svolgerà in contemporanea con il festival Bloomsday in vari rioni della città. Ad esempio, oggi, si terrà Agamennone di Eschilo al Giardino del Museo Sartorio, una versione originale e fresca dell’Agamennone di Eschilo realizzata dagli alunni del liceo Petrarca, accompagnata da musiche originali di uno studente della scuola.

Osmize

Infine, sarà possibile dedicare il weekend alla natura e al buon cibo locale con le tradizionali osmize: qui l'elenco di tutte le strutture aperte.



Questi sono solo alcuni degli eventi in programma. Per una lista completa e aggiornata, visitate i siti ufficiali di Trieste Cultura o le pagine dedicate agli eventi cittadini.