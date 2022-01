Fagottini di zucchine ripieni con mollica e formaggio: la ricetta

Ecco dei deliziosi fagottini di zucchine ripieni, saporitissimi, l'ideale per chi ama sperimentare in cucina. Una vera delizia per il palato, semplice e veloce da preparare, ecco la ricetta da Today.it.

Ingredienti

2 zucchine;

50 gr di mollica di pane fresca;

2 cucchiai di Parmigiano;

1 cucchiaio di prezzemolo tritato;

pinoli q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 spicchio d'aglio;

2 uova;

passata di pomodoro q.b.

Procedimento

Laviamo e asciughiamo le zucchine e tagliamole a strisce sottili per poi adagiarle su di un piatto ad incrocio. Prepariamo il ripieno mescolando tutti gli ingredienti, quindi la mollica di pane, aggiungiamo sale e pepe, due cucchiai d'olio d'oliva, il parmigiano grattugiato, l'aglio, il prezzemolo, i pinoli precedentemente tostati e tritiamo tutto insieme alle uova.

A questo punto prendiamo un po' di preparato al centro delle due zucchine incrociate e chiudiamole a fagottini. In una pirofila cospargere altri due cucchiai di olio, la passata, un po' di sale e pepe e adagiamo i nostri fagottini. Poi, condire cospargendo sopra un altro po' di preparato, quindi il condimento con la mollica. Mettere in microonde per circa 15 minuti.