Riciclo creativo: idee per decorare casa con le conchiglie

L'estate è ormai giunta al termine, c'è chi ormai è rientrato dalle ferie e chi invece sta passando gli ultimi giorni al mare approfittando di qualche altra bella giornata di sole. Che siate rientrati o meno, durante le vacanze al mare avrete sicuramente fatto delle lunghe passeggiate sulla sabbia, e c'è chi durante questo momento magico, magari all'alba o al tramonto, si sofferma a raccogliere le più belle conchiglie che incrocia lungo la spiaggia.

Invece di lasciarle riposte in qualche angolo dell'abitazione una volta tornati, perché non pensare a cosa realizzare una volta rientrati a casa? Le idee creative e originali sono tante, così da creare qualcosa di bello per decorare la nostra casa o per creare un ricordo indelebile della splendida vacanza appena trascorsa. Ecco qualche idea particolare e semplice da realizzare.

Candele speciali

Avete organizzato una cena per un'occasione importante con amici o con la vostra dolce metà? Oltre a preparare dei gustosi manicaretti, anche lo stile della tavola ha un ruolo importante. Se volete aggiungere quel tocco in più alla decorazione le ostriche e qualsiasi altra conchiglia dal guscio largo potranno essere utili. Riempitene il guscio con della cera, avendo cura di aggiungere un piccolo stoppino quando quest'ultima è ancora fusa, ed il gioco è fatto. Otterrete candele semplici ma sicuramente particolari ed eleganti.

Barattoli di vetro

Un’altra idea semplice ma molto decorativa: procuratevi dei barattoli di vetro per inserire le vostre conchiglie (meglio se con un tappo, magari di sughero) e aggiungete una piccola etichetta per scrivere la data e il luogo, un modo originale e creativo per creare un catalogo dei ricordi delle vacanze al mare, da esporre sulle mensole di casa, o sulla libreria.