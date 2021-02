Al via le iscrizioni per la nuova edizione di FameLab, il talent che promuove la comunicazione scientifica

Giunta alla sua nona edizione, il 26 marzo 2021 torna a Trieste la selezione locale di FameLab, il talent show della comunicazione scientifica che sfida i giovani ricercatori, scienziati, studenti a raccontare al pubblico in soli 3 minuti il proprio oggetto di studi o un argomento scientifico che li appassiona. I vincitori potranno accedere alla gara nazionale FameLab Italia e a quella internazionale FameLab International.

L'evento si terrà presso il Science Centre Immaginario Scientifico al Magazzino 26 con tanto di preselezioni e selezioni finali. La partecipazione è gratuita e per farlo è necessario iscriversi online entro il 20 marzo 2021. Avrai a disposizione soltanto le parole per trasmettere tutto il fascino della ricerca scientifica, in maniera coinvolgente e comprensibile, sia al pubblico che alla giuria. L'esposizione potrà essere seguita dal pubblico in diretta streaming.

In palio, per i concorrenti di Trieste, ci sono un premio in denaro, la partecipazione ad una masterclass dedicata e l'accesso alla fase nazionale. Per aiutare i possibili concorrenti di FameLab a preparare al meglio la loro presentazione, prima della gara è previsto un incontro formativo online dedicato a tutti i ricercatori interessanti e in possesso dei requisiti per iscriversi a FameLab.

La selezione FameLab di Trieste è organizzata da Immaginario Scientifico, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Istituto Officina dei Materiali IOM-CNR e Comune di Trieste, nell’ambito del Protocollo d’intesa Trieste Città della Conoscenza.

Requisiti

Per partecipare occorre essere studenti universitari, specializzandi, dottorandi o lavorare in ambito scientifico, in medicina o in ingegneria; avere un'età compresa fra 21 e 40 anni. I candidati potranno essere di qualsiasi nazionalità (le presentazioni potranno essere fatte anche in inglese). Non possono invece partecipare coloro che svolgono attività professionale nell’ambito della comunicazione o promozione scientifica.

