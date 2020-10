Colazione e aperitivo ad un prezzo speciale: arriva in tutta Italia la Festa dei Bar

Un appuntamento da non perdere: la Festa dei Bar, dal 29 ottobre al 5 novembre, celebra in tutta Italia una delle nostre ‘istituzioni’ più amate. Il 29 ottobre, infatti, verrà presentata Milano l'edizione 2021 della guida ai migliori bar d'Italia del Gambero Rosso, che da oltre 20 anni racconta il locale più amato dagli italiani.

Proprio in concomitanza con la cerimonia di premiazione di Tre Chicchi e Tre Tazzine d'Italia, in alcuni dei bar censiti dalla guida, avrà inizio la Festa dei Bar.

In quei giorni saranno proposte degustazioni speciali a colazione e per l'aperitivo. Su sottoscrizione spontanea, stanno rispondendo alla chiamata numerosi bar da tutta Italia (tutti presenti nell’edizione 2021 della guida), che proporranno ai clienti pacchetti speciali al costo di 5 (colazione) e 10 euro (aperitivo). Ognuno sarà libero di organizzare la propria proposta come meglio crede ed eventualmente offrire agli ospiti anche altre esperienze di degustazione.

Le modalità di consumo al banco, delivery e/o asporto si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid.

Tantissimi i bar aderenti in tutta Italia: a Trieste troviamo il Caffè Tommaseo (p.zza N. Tommaseo, 4c) e il Bar Caffè Tenda Rossa di Muggia (p.zza Marconi, 7). Per scoprire l'elenco completo e avere maggiori informazioni clicca qui.