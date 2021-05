La Fontana di Nettuno si veste di "blu" per la Festa dell'Europa Unita

Dal 6 all'11 maggio il Comune di Trieste illuminerà di blu la Fontana di Nettuno in Piazza della Borsa e la facciata dell'edificio di Corso Cavour 2/2 che ospita il nuovo Urban Center, l'hub dove imprese, ricerca e persone si incontrano per dare forza all'innovazione

La Festa dell'Europa si celebra il 9 maggio di ogni anno. La data coincide anche con il giorno che segna la fine della Seconda Guerra Mondiale: il 9 maggio è infatti il giorno successivo alla firma della capitolazione nazista in mano sovietica, quando furono catturati Hermann Göring e Vidkun Quisling.

Il Consiglio d'Europa ha celebrato il 5 maggio come "Giorno dell'Europa" fino dal 1964, ricordando la propria fondazione avvenuta il 5 maggio 1949. La Comunità Economica Europea adottò invece come "Giorno dell'Europa" il 9 maggio in occasione del vertice tenutosi a Milano nel 1985, in ricordo della proposta che Robert Schuman presentò il 9 maggio 1950 per la creazione di un nucleo economico europeo, a partire dalla messa in comune delle riserve di carbone e acciaio, come primo passo verso una futura Europa federale, ritenuta indispensabile al mantenimento della pace.

Il 9 maggio 1950, Schuman, l’allora ministro francese degli affari esteri, in un discorso tenutosi a Parigi, espose la sua idea di un accordo economico che portasse pace e cooperazione agli Stati europei allontanando ogni possibilità di una guerra tra essi. Questa ambiziosa dichiarazione viene considerata l’atto di nascita dell’Unione europea, avviando grandi festeggiamenti all’interno di tutti gli Stati membri nella giornata del 9 maggio.

La Fontana di Nettuno si "tinge" di blu

In tutta l'Unione europea la nuova rete dei centri Europe Direct darà risalto a questa importante giornata per sottolineare l'unità europea. Insieme alle altre iniziative, per celebrare questa importante ricorrenza, dal 6 all'11 maggio il Comune di Trieste illuminerà di blu la Fontana di Nettuno in Piazza della Borsa e la facciata dell'edificio di Corso Cavour 2/2 che ospita il nuovo Urban Center, l'hub dove imprese, ricerca e persone si incontrano per dare forza all'innovazione. Il sito è stato scelto perchè la realizzazione di Urban Center è stata possibile grazie anche al cofinanziamento POR FESR 2014 -2020.