Idee regalo: la Gift Card di TheFork per aiutare il settore della ristorazione

Il 9 maggio si avvicina, cosa regalare alla propria mamma per la sua festa? Un ottimo modo, anche per festeggiare la tanto attesa zona gialla, è la Gift Card di TheFork, ideale per chi non vedeva l’ora di tornare al ristorante.

Grazie a TheFork, piattaforma leader di prenotazione di ristoranti online, è infatti possibile acquistare una carta regalo che permette di accedere ad una scelta molto ampia di esperienze gastronomiche. Nella selezione di ristoranti che accettano le Gift Card sono presenti anche alcuni ristoranti selezionati dalla Guida Michelin.

La carta regalo è uno strumento che non solo farà felici le buone forchette, ma che ha anche l’obiettivo di sostenere l’industria della ristorazione nel corso di questa difficile crisi economica causata dalla pandemia. I ristoranti potranno infatti beneficiare della liquidità proveniente dall’utilizzo delle Gift Card.

Come funziona la Gift Card

Le Gift Card di TheFork avranno una validità di 18 mesi. Sarà possibile acquistarla online in pochi clic: basta scegliere il valore delle Gift Card che vuoi comprare (25, 50 o 100 euro). Il credito della Gift Card si applica all’intero conto e può essere combinato con le offerte speciali applicate dai ristoranti su TheFork. Il beneficiario riceverà una mail con tutte le istruzioni necessarie. Egli potrà scegliere tra più di 6.000 ristoranti partner in Italia che accettano TheFork Pay per riscattare la propria Gift Card e pagare l'intero conto con la carta regalo, utilizzando l’eventuale saldo residuo per prenotazioni future.