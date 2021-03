Festa del papà: origini, festeggiamenti nel mondo e idee regalo

Oggi è la Festa del papà, una ricorrenza che viene celebrata in tutto il mondo ma con modalità e periodi differenti per cultura e tradizione. Ecco origini, curiosità e alcune idee per festeggiare in allegria e serenità

Oggi è la Festa del papà: nei paesi di tradizione cattolica, come l’Italia, questa ricorrenza si festeggia il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù. La figura di San Giuseppe viene festeggiata dalla Chiesa Cattolica sin dal XV secolo. Una storia antica, dunque, che però solo di recente ha cominciato a legarsi al ruolo genitoriale dei papà.

Festa del papà nel mondo

Negli altri paesi del mondo questa ricorrenza viene festeggiata in periodi diversi: negli Stati Uniti d’America, ad esempio, questa ricorrenza è stata ufficializzata solo a partire dal 1966 e viene festeggiata il 19 giugno.

Così anche nei paesi anglosassoni, in Francia, Olanda, Ungheria e Perù, la festa del papà cade la terza domenica di giugno, e in quel giorno tutti i bambini portano ai loro padri cioccolatini e piccoli regali in segno d'affetto. In Germania, invece, la festa del papà coincide con il giorno dell’Ascensione, celebrata 40 giorni dopo Pasqua e si chiama Männertag o Herrentag, ossia “giorno degli uomini”. Nel clima di festa generale i padri tedeschi sono soliti girare con dei carri chiamati Bollerwagen (trainati da buoi o da altri uomini) e pieni zeppi di cibi tradizionali e bevande alcoliche.

Ancora diversa è la festa del papà in Russia, dove si predilige l'aspetto civico e politico dell'uomo impegnato a difendere la patria e i suoi cari. Questo giorno infatti si chiama "Festa dei difensori della patria" e cade il 23 febbraio. Dal 2016 però anche Mosca ha indetto una giornata simile a quella celebrata in Italia. L'obiettivo? Dare un'immagine sana e positiva del padre inteso come figura educativa.

Molti paesi orientali come Giappone, India, Malesia e Singapore, si allineano all'abitudine del mondo anglosassone e festeggiano la terza domenica di giugno, ma non mancano le eccezioni. Tutt'altro spirito in Australia. Qui la prima domenica di settembre (che corrisponde alla loro prima domenica di primavera) i padri godono di sconti e offerte in molti negozi.

Come festeggiare?

Una festa per essere considerata tale ha bisogno di un dolce, perché non prepararne uno tutti insieme? Siamo tutti consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando in questo periodo, dunque preparare dei cioccolatini, una torta o un dolce tipico protrebbe essere una buona scusa per passare del tempo insieme con allegria e dolcezza.

Oltre il dolce, perché non scrivere quel pensiero che da bambini, nella tradizione, si lasciava sotto il piatto e che il papà scopriva durante la cena? Visto il tempo libero a disposizione potete inoltre sbizzarrirvi con idee regalo fai da te, creative ed originali, disegni e quant'altro. Infine, se siete in cerca di un regalo più tecnologico per il vostro papà ecco un po' di idee: Smartphone, smartwatch e tanti altri accessori low cost, otto idee regalo hi-tech per la Festa del papà.