L'Italia festeggia 76 anni di Repubblica Costituzionale

Sono 76 le candeline che la nostra Repubblica spegne oggi, 2 giugno 2022, ma qual è l'origine di questa ricorrenza e perché si celebra?

La Festa della Repubblica italiana si celebra il 2 giugno perché, proprio tra il 2 e il 3 giugno 1946, si tenne il referendum con cui gli italiani, dopo 85 anni di regno Savoia, scelsero la repubblica costituzionale, abolendo la monarchia: il 54,3% dei voti per la Repubblica, contro il 47,7% dei monarchici. Per la prima volta in Italia furono chiamate al voto anche le donne.

La parata militare ha ogni anno una tematica differente, quella di quest'anno per il 76º anniversario è: “Insieme per la difesa della pace”.

Le celebrazioni

Una giornata celebrativa nazionale quindi, istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Il cerimoniale della manifestazione organizzata a Roma comprende la deposizione di una corona d'alloro in omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Italiana e una parata militare lungo via dei Fori imperiali. Cerimonie ufficiali si tengono poi su tutto il territorio nazionale. Fra esse ci sono i tradizionali ricevimenti organizzati da ogni prefettura per le autorità locali, che sono preceduti da manifestazioni pubbliche solenni con parate militari in forma ridotta che sono passate in rassegna dal prefetto nella sua veste di più alta autorità governativa in provincia. Cerimonie analoghe sono organizzate anche dalle Regioni e dai Comuni.

Dal 1948, in via dei Fori Imperiali, a Roma, si tiene quindi una sfilata militare in onore della Repubblica. La cerimonia attuale prevede la deposizione di una corona d'alloro al Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti in guerra e che non sono mai stati riconosciuti, presso l'Altare della Patria, a cui segue la parata militare alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Ma uno dei momenti più spettacolari della parata rimane comunque quello dell'esibizione delle Frecce Tricolori: dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, che compongono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo.

Il 2 giugno 2022

Ieri, primo giugno, si è tenuto, come nelle edizioni precedenti, il concerto offerto agli ambasciatori accreditati in Italia e alle cariche più alte dello Stato: un concerto con musiche di Mascagni e Beethoven eseguito dall'orchestra della Fenice diretta dal maestro Chung Myung-whun e trasmesso in diretta dalla Rai.

Oggi, 2 giugno, si terrà la tradizionale parata su via dei Fori Imperiali e una apertura parziale dei Giardini del Quirinale. Per rispettare le precauzioni anti-covid, non viene tenuto invece il tradizionale ricevimento nei Giardini del Quirinale per le personalità del mondo politico, economico e culturale del Paese. Torna poi, dopo due anni di pausa a causa della pandemia, la parata ai Fori imperiali, come sempre conclusa dall'esibizione delle Frecce Tricolori.