Festivalinrete 2021, Dante Alighieri protagonista anche a Pordenonelegge

Ben 41 i festival di approfondimento culturale che prenderanno parte a "Piazza Dante. #Festivalinrete", uno dei progetti nazionali più importanti del 2021 nati per rendere omaggio a Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte. Ad aderire all'iniziativa, sostenuta dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, anche Pordenonelegge, il festival letterario organizzato dalla Fondazione Pordenonelegge.it che si svolge a Pordenone durante il mese di settembre e curato da Gian Mario Villalta, Alberto Garlini e Valentina Gasparet.

I più importanti festival italiani di narrativa e di poesia, scientifici, di saggistica, di giornalismo culturale e di costume metteranno insieme energie ed esperienze per creare una rete in cui far convergere attraverso idee e peculiarità un progetto di condivisione comune. Ogni kermesse coinvolta inserirà nella programmazione 2021 uno o più eventi dedicati a Dante secondo un programma individuale ma condiviso dall’intera rete. Sarà compito del comitato editoriale e di coordinamento tenere le fila degli eventi danteschi organizzati dai Festival consentendone una vasta diffusione territoriale.

Il racconto sul web

Il racconto coinvolgerà tutto lo Stivale e sarà fruibile anche sul web. Difatti 'Piazza Dante. #Festivalinrete' testimonierà l'amore del nostro Paese per la straordinaria opera di Dante Alighieri, dando vita ad un racconto tutto italiano che animerà le piazze e che sarà fruibile anche attraverso il sito web dedicato, una piazza virtuale in cui i contenuti multimediali (video, interviste agli autori, scritti inediti) consentiranno ai partecipanti di vivere i festival da nord a sud.

I festival coinvolti

In attesa di ulteriori dettagli ecco l’elenco dei numerosi festival d’Italia coinvolti: Festival della Scienza Ad/Ventura (25-31 gennaio 2021, Vasto); I Boreali (febbraio 2021, Milano); Libri Come (25-28 marzo 2021, Roma); Incroci di Civiltà (anteprima aprile 2021, Venezia); Festa Scienza Filosofia (22-25 aprile 2021, Foligno); ScrittuRa festival (20-30 maggio 2021, Ravenna); Urbino e la città del libro (21-23 maggio 2021, Urbino); Una Marina di Libri (giugno 2021, Palermo); Città dei Lettori (3-6 giugno 2021, Firenze); Procida racconta (9-13 giugno 2021, Procida); A tutto Volume (10-13 giugno 2021, Ragusa); Parole spalancate (10-19 giugno 2021, Genova); Trame Festival (16-20 giugno 2021, Lamezia Terme); Taobuk (17-21 giugno 2021, Taormina).

E si prosegue con Salerno Letteratura (19-26 giugno 2021, Salerno); Caffeina (giugno-luglio 2021, Viterbo); La Milanesiana (giugno-luglio 2021, Milano); L'isola delle storie (1-4 luglio 2021, Gavoi); Festival Dantesco alla Basilica di Massenzio (8-27 luglio 2021, Roma); UlisseFest (luglio 2021, Rimini); John Fante Festival (19-22 agosto 2021, Torricella Peligna); La luna e i calanchi (20-25 agosto 2021, Aliano); Festival della Mente (3-5 settembre 2021, Sarzana); Festivaletteratura (8-12 settembre 2021, Mantova); Con-Vivere (9-12 settembre 2021, Carrara); Pordenonelegge (15-19 settembre 2021, Pordenone); I Dialoghi di Trani (15-19 settembre 2021, Trani).

Ed ancora, Festival Filosofia (17-19 settembre 2021, Modena); Festival del Medioevo (22-26 settembre 2021, Gubbio); Torino Spiritualità (23-26 settembre 2021, Torino); Women's Fiction Festival (23-26 settembre 2021, Matera); Lector in Fabula (settembre-dicembre 2021, Conversano); Bergamo Scienza (2-17 ottobre 2021, Bergamo); Tuttestorie (14-20 ottobre 2021, Cagliari); Festival della Scienza (21 ottobre-1 novembre 2021, Genova); Poietika (ottobre 2021, Campobasso); Festival del Giornalismo Culturale (ottobre 2021, Pesaro-Urbino); Umbrialibri (ottobre 2021, Perugia); Fla (11-14 novembre 2021, Pescara); BookCity (17-21 novembre 2021, Milano); Scrittorincittà (17-21 novembre 2021, Cuneo).