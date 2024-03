Festa della poesia e della letteratura: un weekend ricco di eventi a Trieste e Duino

Saranno circa 400, tra giovani poeti, drammaturghi e scolaresche con i loro accompagnatori, provenienti da mezzo mondo, i giovani che giungeranno a Trieste in occasione della Festa della Poesia e della Letteratura, in programma da domani e per tutto il weekend (dal 15 al 17 marzo) in vari luoghi cittadini e al Castello di Duino, con ingresso libero.

Concorso Internazionale di Poesia e Teatro Castello di Duino

Quest’anno sarà un’edizione speciale perché si premieranno i vincitori della ventesima edizione del Concorso Internazionale di Poesia e Teatro Castello di Duino: la competizione per giovani autori, riservata agli under 30, e con una giuria che valuta le poesie scritte nella lingua madre degli autori, festeggia questo importante traguardo dedicandolo a Gabriella Valera, al suo desiderio di dialogo e al suo essere poeta: è stata lei, insieme al marito Ottavio Gruber, presidente dell’Associazione Poesia e Solidarietà, a ideare e portare avanti il Concorso per tanti anni.

Un concorso che anche quest’anno si è avvalso di un importante sostegno istituzionale: il contributo del Comune di Trieste, la collaborazione e il patrocinio del Comune di Duino-Aurisina/Občina Devin Nabrežina e il patrocinio dei Comuni di Monrupino-Repentabor, Sgonico-Zgonik, San Dorligo della Valle-Dolina e Muggia. Numerosi infine i partner privati, come l’Azienda Parovel Group di San Dorligo della Valle e i numerosi alberghi triestini che dal 16 marzo prossimo ospiteranno i giovani poeti.

Il programma

Si partirà con la consueta serata inaugurale della festa, in programma domani, venerdì 15 marzo, alle 18 nella sala Xenia della Comunità Greco-Orientale (riva III novembre 7). In quest’occasione sarà inaugurata la mostra fotografica legata al concorso, con gli scatti inviati dai giovani poeti partecipanti e corredati dai versi delle loro poesie. Scatti provenienti da tanti Paesi diversi e dedicati al tema di quest’anno, “Io e te” (You and Me), rielaborato liberamente dagli autori: nella foto di Daquin Cédric Awouafack si potrà ammirare, per esempio, il banchetto di un tipico matrimonio camerunese, con i due sposi che si nutrono a vicenda, accompagnato dal poema intitolato “Quand j'ai faim de toi” (Quando ho fame di te); mentre nella foto di Maia Pivetti, dal titolo “Eternamente mio”, la passeggiata di una bambina e di sua madre sotto i tipici toori (portali) rossi di un tempio, che in Giappone segnano il passaggio dal mondo terreno a quello divino. O ancora, nella foto della slovena Katarina Fakin, due silhouette che si stagliano su una spiaggia, con il mare come sfondo e un poema dal titolo “Costi quel che costi”, che dice “Fosse per me il buio potrebbe portarsi via tutto, tranne questo”.

In questa occasione verrà presentata per la prima volta al pubblico la silloge collettiva “Le Poesie del Martedì”, la seconda raccolta di poesie dei poeti di Poesia e Solidarietà, nata negli incontri poetici settimanali dell’Associazione, con lettura delle “poesie a ruota libera”. I vari momenti della serata saranno accompagnati dalla musica del trio composto da Cristiano Velicogna (clarinetto), Barbara Gruber (clarinetto) e Mario Frullani (chitarra e clarinetto). La mostra sarà visitabile dal 16 e fino al 22 marzo, dalle 10 alle 12.

Sabato 16 marzo alle 11, nella sala Bobi Bazlen del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl”, è in programma la cerimonia di premiazione della sezione Teatro (premi della Giuria) e Giovani poeti del Concorso, con recita delle opere teatrali, a cura degli attori Francesco Facca e Alice Ursic e lettura delle poesie dei giovanissimi poeti segnalati, accompagnati dal duo composto da Guido Davanzo al pianoforte e Andrea Musizza al flauto.

Alle 15, nell’Auditorium di Santa Maria Maggiore (via del Collegio 6), spazio invece alla cerimonia più affollata in assoluto: quella che premierà i Progetti Scuola del Concorso, con la lettura delle poesie dei vincitori partecipanti. La sezione quest’anno è stata davvero molto partecipata, con la presenza, grazie anche alla preziosa collaborazione della Fondazione Ellenica di Cultura Italia, di moltissime scuole greche e cipriote. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata ancora una volta la scuola secondaria di primo grado Giacomo Bresadola I.C. Trento 5 (docente Vittorio Caratozzolo), con il progetto “Giacimenti poetici e tesori nascosti”, mentre al secondo posto si è classificata una scuola triestina, la secondaria di primo grado Lionello Stock di Trieste, con le classi 1B, 1C, 1D, 1E, 3E e il progetto “Io e te” (docenti Catia Trombetti, Daniela Mugittu e Gaia Pignoletto) e al terzo posto la scuola delle Filippine Saint Michael’s College of Laguna (docente T-Jay Medina) con il progetto “Under the neon lights” (Sotto le luci a neon).

Infine, domenica 17 marzo, alle 15, ci si sposterà a Duino, nel castello dei Principi della Torre e Tasso, che anche quest’anno hanno messo a disposizione uno spazio per le premiazioni della sezione Poesie e della sezione Teatro del Concorso intitolato al loro maniero. All’interno della Sala Congressi del Castello di Duino si potrà assistere alla recita delle opere teatrali vincitrici, a cura degli attori Francesco Facca e Alice Ursic, e alla lettura delle poesie dei vincitori e dei segnalati partecipanti. Le due cerimonie di premiazione pomeridiane saranno accompagnate da alcuni momenti musicali del trio di clarinetti e chitarra Velicogna-Gruber-Frullani.