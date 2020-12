Sanremo 2021: sul palco del Festival anche un po' di Fvg. Le canzoni in gara

Uscito l'elenco ufficiale dei partecipanti al Festival di Sanremo 2021: la 71esima edizione non si terrà a febbraio come di consueto bensì dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston, e sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Amadeus, anche direttore artistico. Il presentatore sarà affiancato nuovamente da Fiorello.

Tra i nomi che partecipano a questa edizione, 26 "campioni" e 8 cantanti della categoria "Nuove proposte" (di cui 2 selezionati tramite "Area Sanremo"). E vedremo anche un po' di Friuli Venezia Giulia sul palco. In gara tra i big, infatti, è stata annunciata la presenza di Davide Toffolo che presenterà la canzone 'Bianca luce nera' con il gruppo degli Extraliscio. Pordenonese classe 1965, Toffolo, chitarrista e fumettista, iniziò a suonare alla fine degli anni settanta quando Pordenone divenne una delle città più rilevanti per il punk rock italiano, riscuotendo poi grande successo nel 1994 con la formazione del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti (voce e chitarra), dove, da sempre, si esibisce con l'ormai inseparabile maschera con il teschio, da lui stesso disegnata.

Nell'elenco troviamo "storiche" conoscenze come Orietta Berti, volti noti come Arisa, Fedez, Ermal Meta, Francesco Renga e Max Gazzè, e poi esordienti già molto conosciuti soprattutto tra i giovanissimi e nel mondo del cantautorato emergente come Fulminacci, Coma Cose, Maneskin, Willie Peyote. Rivedremo Bugo, protagonista dell'abbandono del palco dell'anno scorso in polemica con Morgan, questa volta da solo.

I cantanti in gara

Ecco i nomi dei cantanti in gara con le canzoni:

Aiello - Ora;

Annalisa - Dieci;

Arisa - Potevi fare di più;

Bugo - E invece sì;

Colapesce e Dimartino - Musica leggerissima;

Coma Cose - Fiamme negli occhi;

Ermal Meta - Un milione di cose da dirti;

Extraliscio feat. Davide Toffolo - Bianca luce nera;

Fasma - Parlami;

Francesca Michielin e Fedez - Chiamami per nome;

Francesco Renga - Quando trovo te;

Fulminacci - Santa Marinella;

Gaia - Cuore amaro;

Ghemon - Momento perfetto;

Gio Evan - Amica;

Irama - La genesi del tuo colore;

La Rappresentante di Lista - Amare;

Lo Stato Sociale - Combat Pop;

Madame - Voce;

Malika Ayane - Ti piaci così;

Maneskin - Zitti e buoni;

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band - Il farmacista;

Noemi - Glicine;

Orietta Berti - Quando ti sei innamorato;

Random - Torno a te;

Willie Peyote - Mai dire mai (La locura).

Sezione nuove proposte: