"Rinascere": il libro di Manuel Bortuzzo diventa un film che racconta la sua vita

Si sono da poco concluse le riprese del film che racconterà la storia di Manuel Bortuzzo. La pellicola andrà in onda prossimamente su Rai 1: il titolo è "Rinascere - L'anno in cui ho ricominciato a vivere", un progetto nato dall’omonimo libro scritto dallo stesso nuotatore attualmente nella casa del GF Vip 6.

La trama

Rinascere ripercorrerà la storia del giovane atleta, affrontando quell'indimenticabile notte del 2 febbraio 2019. Ma oltre al tragico incidente, il progetto racconta di come Manuel ha dimostrato in più occasioni di trovare la volontà di rimettersi sempre in gioco, diventando con il tempo un esempio di grande forza. Proprio per questo ha scelto di condividere la sua storia, cercando di farla arrivare a tante persone.

Ma chi interpreterà il ruolo del giovane protagonista? Era Edoardo Incanti in Skam-Italia su Netflix: ad interpretare Bortuzzo sarà Giancarlo Commare, uno dei giovani interpreti più apprezzati nel mondo del cinema italiano. Franco, il papà di Manuel, intervistato dal Corriere del Veneto durante le riprese del film, aveva anticipato importanti novità in merito al progetto, dopo aver parlato del percorso di Manuel Bortuzzo all’interno del GF Vip 6.

“Non posso rivelare molto. La Movieheart di Massimiliano La Pegna ha acquistato i diritti del libro di Manuel Rinascere. Il film è attualmente in cantiere, ci sono grandi professionisti e una regia di tutto rispetto. In questi giorni sono impegnato con loro nella capitale perché hanno bisogno di me per ricostruire attentamente la vita di Manuel. Posso solo dire che Kevin fa da controfigura a Manuel mentre nuota: solo il fratello era in grado di nuotare con lo stesso stile del fratello. Sono orgoglioso di tutti i miei i figli.”

Il libro che diventa film

"Sono passate le due di notte, pochi secondi che segnano al tempo stesso una fine e un nuovo inizio: alla periferia di Roma, vittima di uno scambio di persona, Manuel Bortuzzo, giovanissima promessa del nuoto in lizza per un posto alle Olimpiadi, viene colpito alla schiena da un proiettile. Le immagini, riprese da una telecamera di sorveglianza, le conosciamo tutti: il ragazzo si accascia a terra, la sua fidanzata, Martina, si china su di lui. Poi la corsa in ospedale, le operazioni e una volta scongiurato il pericolo di vita, la diagnosi - lesione midollare completa. Quindi la sedia a rotelle, la riabilitazione, il sorriso di Manuel, nonostante l'assurdità di quello che gli è accaduto, rilanciato da tv e giornali. Questo libro racconta ciò che di Manuel non sappiamo: la sofferenza, lo sconforto, la rabbia dopo "quella notte", e sopra ogni altra cosa la forza che ha dovuto trovare dentro di sé, gli insegnamenti che ha saputo riconoscere anche in questa vicenda, la determinazione dello sportivo e del ragazzo speciale che ha dimostrato di essere. Con un solo obiettivo, ci dice Manuel: vivere al meglio la nuova condizione, lottando fino in fondo, con tutte le energie fisiche e mentali, per riprendersi quello che gli è stato tolto. Sono pagine di dolore e di gioia incontenibile: oggi Manuel Bortuzzo ci racconta una storia ancora da scrivere. Rinascere per lui significa questo: imparare di nuovo, da uomo nuovo, a camminare."