Tutti pazzi per i dolci proteici: la golosa ricetta dei fit brownies, light e senza zuccheri aggiunti

Sono la moda del momento e oltre a questo fanno bene alla salute e alla linea: i dolci proteici sono ideali per chi segue una dieta ipocalorica o chi si allena molto e vuole mangiare sano assumendo i giusti nutrienti. Le proteine hanno infatti un forte effetto termogenico, cioè consentono al corpo di bruciare più calorie e, allo stesso tempo, riducono la fame mantenendo più a lungo il senso di sazietà. Inoltre, questi dessert contengono pochi zuccheri pur conservando il gusto. Ecco a questo proposito la ricetta dei buonissimi e morbidissimi fit brownies.

Ingredienti

40 g di farina d’avena integrale;

30 g di farina di riso integrale;

100 g di banana;

10 g di cacao amaro in polvere;

60 ml di albume;

50 ml di latte di soia q.b.

1 cucchiaino abbondante di lievito per dolci.

Procedimento

Unire le farine con il cacao amaro in polvere. Mescolare e aggiungere a filo 50 ml di latte di soia. Aggiungere la banana ridotta in purea ed amalgamare con una frusta da cucina senza formare grumi. A parte montare a neve ben ferma 60 ml di albumi. Unirli poco alla volta all’impasto creato mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. Aggiungere il lievito per dolci e dare un’ultima mescolata. Infornare a 180° statico per 10/13 minuti.