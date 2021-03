Proposte artistiche e culturali per animare la sala "Arturo Fittke": al via il progetto per gli under 35

Un calendario di eventi che prende il nome di FITTKEgiovani: un progetto rivolto agli under 35 triestini che potranno elaborare delle proposte artistiche e culturali per animare la sala "Arturo Fittke" di piazza Piccola 3. Ecco gli obiettivi e come partecipare

Pubblicato l'avviso con cui l'Assessorato ai Giovani e il PAG (Progetto Area Giovani) del Comune di Trieste invitano gli under 35 triestini ad elaborare delle proposte artistiche e culturali per animare la sala "Arturo Fittke" di piazza Piccola 3, a due passi da piazza Unità, con un calendario di eventi che prende il nome di FITTKEgiovani.

Come partecipare

"Al bando possono partecipare giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, gruppi informali, comitati o associazioni con almeno 80% dei componenti di età tra i 18 e i 35 anni, soggetti associativi che operano per il mondo giovanile. Il calendario prenderà avvio ad aprile e si concluderà a dicembre dell'anno in corso. Le proposte possono essere inviate fino al 26 marzo 2021".

Obiettivi del progetto

"Il progetto - sottolinea l’assessore ai giovani, Francesca De Santis - si configura come uno stimolo per la diffusione dei linguaggi artistici delle giovani generazioni sul versante delle arti visive e applicate. I giovani, anche nel 2021, saranno i protagonisti della sala Fittke, la quale ospiterà anche attività della Consulta dei giovani. I giovani triestini hanno le carte in regola per riempire il calendario della sala Fittke con le loro attività ed ambire alla ribalta nazionale grazie all'attività che potrà essere realizzata in collaborazione con il PAG".

Come leggiamo nel comunicato ufficiale, FITTKEgiovani guarda al 2021 con la consapevolezza che le parole d'ordine per continuare a produrre cultura, offrendo gratuitamente ai giovani un piccolo e prezioso spazio culturale, sono responsabilità e flessibilità con uno sguardo di fiducia verso il futuro.

La open call invita a studiare progetti che possano essere fruiti in presenza rispettando le condizioni poste in essere per contenere la diffusione dell'epidemia, che considerino, al tempo stesso, di espandere i contenuti proposti online. Le proposte potranno riguardare eventi e manifestazioni quali esposizioni, incontri, animazioni, proiezioni, performances, reading, presentazioni, laboratori/workshop, mercatini, incursioni musicali e altre iniziative con contenuti preferibilmente innovativi.

Per maggiori informazioni clicca qui.

Fonte Comune di Trieste