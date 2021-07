Focaccia con pomodorini e olive: la ricetta della tradizione pugliese amata in tutta Italia

Di origine pugliese ma amata e consumata in tutta Italia: anche nei negozi di alimentari triestini è facile trovare questa squisita prelibatezza e sicuramente anche voi l'avrete provata almeno una volta, stiamo parlando della focaccia pugliese. Ecco la ricetta della tradizione per prepararla in casa.

Ingredienti

200 g di farina di grano tenero;

150 g di farina di semola rimacinata;

300 ml di acqua tiepida;

8 g di lievito naturale e/o pasta madre;

100 g di olio extra vergine d'oliva;

mezza patata lessata;

1 pizzico di zucchero;

200 g di pomodorini ciliegini;

olive verdi in salamoia;

origano q.b.

sale q.b.

Preparazione

Iniziate impastando le farine, il lievito, l'olio, il sale, lo zucchero, l'acqua e la patata schiacciata. L'impasto deve risultare morbido e appiccicoso. Il composto dovrà poi riposare per un'ora circa affinché raggiunga il volume ottimale.

Successivamente occorre preparare la teglia ungendola con dell'olio d'oliva. Inseriamo quindi la pasta lievitata. Occorre aiutarsi con le mani per stenderla bene in prossimità dei bordi in modo da coprire al meglio la teglia. Infine, disporre i pomodorini già tagliati a metà e le olive, condire con origano, sale e olio e lasciar cuocere in forno a 250 gradi per 30-40 minuti.