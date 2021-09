Food&Wine Italia Awards: premiate due aziende che promuovono i sapori del Friuli Venezia Giulia

A vincere la seconda edizione dei Food&Wine Italia Awards sono state due aziende del Friuli Venezia Giulia: la Fattoria Zoff di Cormòns, con il premio “Storie di Territorio/sostenibilità”, e l’agronomo ed esperto di viticoltura biologica Giovanni Bigot con l’app “4Grapes”.

Le premiazioni del Food&Wine Italia Awards si sono tenute a Roma, a Parco Tor di Quinto in occasione di Vinòforum, il più grande evento del settore enogastronomico della città e tra i più importanti su scala nazionale, nonché vetrina strategica per operatori e aziende del Friuli Venezia Giulia presenti nella capitale già dal 10 settembre per promuovere i sapori regionali.

I premi

“Storie di Territorio/sostenibilità” è un premio speciale riconosciuto dalla prestigiosa testata giornalistica di settore in collaborazione con alcuni partner, e in questo caso con PromoTurismoFVG ed è stato assegnato all’azienda del goriziano Zoff, che "porta avanti la grande tradizione casara della regione con attenzione alla sostenibilità e alla trasmissione di valori e saperi artigianali". La serata, alla quale erano presenti diversi importanti chef, maître, pasticceri, sommelier e bartender, è stata anche l’occasione per un confronto e uno scambio di relazioni nel mondo dell’enogastronomia, con molti esperti interessati ai prodotti dell’azienda di Cormòns e in generale alle produzioni del Friuli Venezia Giulia.

A vincere il premio per la categoria “Innovazione nel vino”, invece, “l’indice Bigot”, messo a punto dall’agronomo ed esperto in viticoltura biologica Giovanni Bigot, che si basa sui dati raccolti e registrati tramite l’app “4Grapes”, un metodo di valutazione brevettato, scientifico e innovativo del potenziale qualitativo di un vigneto che prende in considerazione nove parametri viticoli con influenza diretta sulla qualità del vino.

Fonte UdineToday