La prima foto del campo magnetico di un buco nero nello spazio

Notizie interessanti e nuove per gli appassionati di spazio e astronomia: dopo la prima foto di un buco nero mostrata nell'aprile del 2019, giudicato come momento più importante di quell'anno nell'ambito delle scoperte scientifiche perché "ha permesso di rendere visibile l'oscurità", arriva un'altra strepitosa e recentissima immagine collegata a questo particolare fenomeno: essa ritrae il campo magnetico del buco nero in questione. L'immagine, sicuramente suggestiva, è stata ottenuta dalla stessa collaborazione di Event Horizon Telescope (Eht) che nel 2019 fotografò il fenomeno. Come leggiamo su Sky Tg24, lo studio ha avuto anche un'importante partecipazione italiana: tra gli altri infatti, hanno contribuito l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Dunque, il protagonista è anche questa volta il buco nero della galassia M87, distante 55 milioni di anni luce. Lo studio è stato pubblicato su Astrophysical Journal Letters. L'immagine del campo magnetico, sul bordo del buco nero, aiuta a capire come i getti di particelle riescano a estendersi oltre la galassia.

Fonte Sky Tg24