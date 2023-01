Una visita guidata gratuita a palazzo Gopcevich per la mostra fotografica di Ugo Borsatti

Mercoledì 11 gennaio, alle ore 17.30, nella sala Selva di palazzo Gopcevich, in via Rossini 4 a Trieste, sarà effettuata una nuova visita guidata gratuita della mostra fotografica "Foto Omnia di Ugo Borsatti Scatti in Comune” condotta dalla curatrice Claudia Colecchia.

Attraverso lo sguardo di Ugo Borsatti, l’esposizione restituisce i mille volti di Trieste grazie al fatto che il fotografo, nella sua carriera professionale, non ha mai trascurato alcun genere di servizio, assegnando pari dignità ai grandi e piccoli accadimenti. Le fototessere, i matrimoni, il mondo del lavoro, i volti del cinema o dello sport, gli arrivi degli esuli e le partenze degli emigranti costituiscono un viaggio nel tempo, racconto di vita quotidiana, memorie in cui tutti possiamo riconoscerci. Alcuni scatti sono diventati iconici grazie alla capacità di immortalare attimi importanti della storia triestina: la cattura dei soldati italiani nel 1943, il bacio di Jim e Graziella o l’ultima pescata della Tonnara di Santa Croce. Queste icone, emblemi della fotografia tout court, sono, oggi, patrimonio di noi tutti.

Come partecipare

Completa la mostra un’intervista al fotografo curata da Border Studio. Aperta liberamente al pubblico tutti giorni da martedì a domenica (chiuso il lunedì) fino al 26 febbraio 2023, dalle 10.00 alle 17.00, per l'occasione, la mostra sarà accessibile fino alle ore 18.45. Prenotazione consigliata a cmsafototeca@comune.trieste.it.