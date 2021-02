Il Monviso fotografato da 270 chilometri: la foto è subito virale

La foto ha scatenato immediatamente le reazioni sul web. Oltre a quelle di coloro che sono stati colpiti dalla bellezza e dalla particolarità di questo scatto, non sono mancati gli increduli che ne hanno messo in dubbio l’autenticità

Uno scatto che la settimana scorsa ha fatto in poche ore il giro del web diventando subito virale: a realizzarlo Fabio Longaron, che è riuscito nell'impresa di immortalare il Monviso da Mommio Castello, in provincia di Lucca (Toscana). Il Re di Pietra, ai cui piedi si trova la sorgente del fiume Po, è stato immortalato dal giovane fotografo, appassionato di meteorologia, da quasi 270 chilometri di distanza.

"Come un iceberg tra le acque oceaniche, il Monviso affiora dal Mar Ligure tra le ultime luci del tramonto. L’aria fredda di questi giorni ha fatto tornare limpida l’aria, permettendo la vista di terre lontane anche centinaia di chilometri, come nel caso del “Re” delle lande Cuneesi, distante appena 269 km. Ieri sera, da Mommio Castello (Lucca, Toscana)", ha scritto su Instagram Longaron commentando la sua foto.

La foto ha scatenato immediatamente le reazioni sul web. Oltre a quelle di coloro che sono stati colpiti dalla bellezza e dalla particolarità di questo scatto, non sono mancati gli increduli, quelli che ne hanno messo in dubbio l’autenticità. A fugare i dubbi ci ha pensato proprio il giovane fotografo che ha voluto sottolineare come siano state determinanti la scelta dell’orario e le particolari condizioni meteo di quel momento.