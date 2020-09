Il Senso civico: arriva a Trieste il francobollo per ricordare Carlo Alberto Dalla Chiesa

Per la serie tematica “il Senso civico”, da ieri, 27 settembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo ordinario in occasione del centenario della nascita del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, tra i grandi protagonisti della lotta alla Mafia nei lontani anni '80 del secolo scorso e vittima, con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo, di un attentato a Palermo.

Tirato in quattrocentomila esemplari, con valore tariffario di 1,10 euro, il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Su bozzetto di Maria Carmela Perrini, raffigura il ritratto del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in primo piano. Sullo sfondo uno scorcio di Saluzzo, città natale, con l’antico Palazzo Comunale e l’attigua Torre Civica. In alto a sinistra la fascia tricolore. Completano il francobollo la leggenda “GEN CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”, le date “1920-1982” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” a Trieste, ma anche a Firenze, Genova, Milano, Roma, Roma 1, Torino, Napoli, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione al prezzo di 15 euro.