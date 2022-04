La ricetta della frittata di asparagi al forno, grande classico della cucina primaverile

In occasione della stagione degli asparagi, ecco un piatto veloce e goloso da portare a tavola: la frittata agli asparagi al forno. Un piatto classico primaverile, leggero e gustoso, che accontenta i palati di tutti e semplice da preparare.

Ingredienti

6 uova;

2 mazzetti di asparagi (meglio selvatici);

un filo di olio;

un po' di latte;

sale q.b.

pepe q.b.

mezza cipolla;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato.

Preparazione

Lavate con cura gli asparagi selezionando le punte più tenere. In una padella antiaderente fate soffriggere la cipolla con un filo d'olio. Aggiungete gli asparagi, un po' di acqua, sale e pepe. Sbattete le uova in una ciotola, unite i 2 cucchiai di parmigiano, un po' di latte e continuante a sbattere il composto. Preriscaldate il forno a 220 gradi e nel frattempo mettete il composto in una teglia. Infornate per 15 minuti.