Deliziose frittelle allo yogurt: una ricetta da provare

Nel periodo di Carnevale sulle nostre tavole non possono mancare le golosissime frittelle. Anticamente diffuse in gran parte del Mediterraneo, si dice che fossero conosciute dai tempi dell'Antica Roma. In seguito conquistarono la Spagna ed infine il mondo. Tra le città d'Italia, le frittelle ebbero un grande successo a Venezia e fino al diciannovesimo secolo, venivano fatte solo dai "fritoleri".

Qualche giorno fa vi abbiamo proposto la ricetta triestina di questi buonissimi dolcetti, oggi ve ne proponiamo un'altra, le frittelle allo yogurt: una variante facile e veloce per preparare queste gustosissime delizie.

Ingredienti

2 uova;

40 grammi zucchero;

200 ml di yogurt;

1 bustina di zucchero vanigliato;

1 bustina di lievito per dolci;

300 gr farina;

30 ml di rum;

olio per friggere q.b.

zucchero a velo per spolverare.

Preparazione

In una ciotola mescolate bene le uova, lo yogurt, il rum ed lo zucchero vanigliato. Aggiungete la farina ed il lievito per dolci. Lasciate riposare per 15 minuti. In una pentola con olio abbondante friggete a cucchiaiate l'impasto. Una volta dorate giratele dall'altra parte per farle dorare in modo omogeneo. Disponetele su fogli di carta assorbente per asciugarle e date l'ultimo tocco con lo zucchero a velo.